Pjevali na proslavi Oluje, intervenirala policija: Petorica muškaraca kazneno prijavljena

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad petoricom muškaraca u dobi od 31, 23, 23, 70 i 63 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Slučaj se, prema navodima policije, dogodio 5. kolovoza u Polači, na dan obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

Policija je postupanje pokrenula na temelju videozapisa koji je javno objavljen na društvenim mrežama.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su 31-godišnjak i dvojica 23-godišnjaka na vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta, kao glazbenici, izvodili pjesmu kojom se, prema ocjeni policije, potiče na nasilje i mržnju na osnovi nacionalne netrpeljivosti.

Policija sumnja da su pjesmu izvodili na zahtjev 70-godišnjaka i 63-godišnjaka, koji su bili prisutni te su aktivno sudjelovali u pjevanju.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv svih pet muškaraca podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju.