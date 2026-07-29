Pjevač iz Trogira i supruga oduševljeni europskom metropolom: "Selimo se"

Pjevač Alen Đuras i njegova supruga, voditeljica Ana-Klaudija Đuras, nekoliko su dana proveli u Madridu, a čini se da ih je španjolska prijestolnica potpuno osvojila.

Na društvenim mrežama Alen je podijelio niz fotografija s putovanja, otkrivši djelić atmosfere iz jednog od najpoznatijih europskih gradova. Par je uživao u razgledavanju znamenitosti, šetnjama gradskim ulicama i opuštenom odmoru, a pjevač nije skrivao koliko ga je oduševio Madrid.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Alen Đuras (@alenduras)

Uz jednu od objava kratko je poručio: "Ok, selimo se!", uz emotikon koji plače od smijeha.

Njegova supruga Ana-Klaudija u komentarima se nadovezala pitanjem: "Zašto smo se uopće vratili doma?", na što joj je Alen kroz šalu odgovorio: "Ne znam."

Podsjetimo, Alen i Ana-Klaudija upoznali su se na Hrvatskoj radioteleviziji.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli iva × goran kušec | weddings (@kusecphotography)