Glazba Gabi Novak, jedne od najvažnijih i najomiljenijih hrvatskih pjevačica, ponovno će ispuniti splitsku koncertnu dvoranu. U subotu, 21. studenoga, s početkom u 20 sati, u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split održat će se koncert „Ana pjeva Gabi”, posebna glazbena posveta umjetnici čiji je glas desetljećima bio sinonim za eleganciju, emociju i vrhunsku interpretaciju.

Koncert priređuje Ana Opačak, pjevačica koju s Gabi Novak nije povezivala samo ljubav prema glazbi, nego i prijateljstvo te zajednička umjetnička suradnja. Uz klavirsku pratnju Jurice Karuze, publici će predstaviti vlastite interpretacije pjesama koje su ostavile dubok trag u hrvatskoj glazbenoj povijesti.

„Sebi na dar, a Gabi u čast”

Priča iza ovog koncerta ima posebnu emotivnu dimenziju. Anu Opačak i Gabi Novak povezivali su prijateljstvo, sličan glazbeni senzibilitet i zajednička pjesma, a njihova je suradnja okrunjena i Porinom za najbolju vokalnu suradnju. Zanimljiva je i gotovo simbolična podudarnost da su rođene na gotovo isti datum.

Upravo je iz te bliskosti nastala ideja o programu „Ana pjeva Gabi”, koji je Ana osmislila pod geslom „Sebi na dar, a Gabi u čast”.

Program je premijerno izveden 8. srpnja 2026. godine, na dan kada bi Gabi Novak proslavila svoj 90. rođendan. Splitska izvedba tako nastavlja glazbenu priču nastalu iz osobnog odnosa dviju umjetnica, ali i želje da se bogata ostavština Gabi Novak prenosi novim generacijama slušatelja.

Od „Pamtim samo sretne dane” do „Vino i gitare”

Publiku očekuje večer ispunjena poznatim melodijama, nježnim interpretacijama i glazbenim sjećanjima. Na repertoaru će se naći skladbe „Pamtim samo sretne dane”, „Sve što znaš o meni”, „Vino i gitare”, „On me voli na svoj način” i „Kuća za ptice”, kao i druge pjesme iz bogatog repertoara Gabi Novak.

Iako su te skladbe desetljećima povezane s prepoznatljivim glasom njihove slavne interpretatorice, Ana Opačak pristupa im na vlastiti način, nastojeći sačuvati njihovu izvornu emociju i istodobno im dati osobni glazbeni pečat.

Posebnu atmosferu stvarat će intimna koncertna postava, u kojoj se glas Ane Opačak i klavir Jurice Karuze susreću bez velike instrumentalne pratnje. Takav pristup naglasak stavlja na samu pjesmu, stihove i emociju, upravo one elemente po kojima je Gabi Novak ostala zapamćena.

Večer posvećena glasu koji je obilježio generacije

Gabi Novak pripadala je krugu umjetnica koje su svojim interpretacijama uspjele povezati različite generacije. Njezin profinjen način pjevanja, osobit osjećaj za tekst i prepoznatljiva toplina glasa učinili su je jednom od najvažnijih osoba hrvatske zabavne glazbe.

Koncert u Splitu zato nije zamišljen samo kao niz poznatih pjesama, nego kao spoj glazbe, poezije i sjećanja, svojevrsno prisjećanje na umjetnicu čije su interpretacije postale trajni dio hrvatske kulturne baštine.

Za Anu Opačak ovaj program predstavlja i osobnu posvetu pjevačici s kojom je dijelila mnogo više od pozornice.

Kada je koncert i koliko stoje ulaznice?

Koncert „Ana pjeva Gabi” održat će se u subotu, 21. studenoga 2026., u 20 sati, u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split, u Tončićevoj ulici.

Cijena ulaznice iznosi 23 eura, a posebni popusti dostupni su samo postojećim pretplatnicima Hrvatskog doma Split.

Ulaznice se mogu kupiti putem sustava Adriaticket:

KUPITE ULAZNICE – ANA PJEVA GABI

Organizator koncerta je Hrvatski dom Split.