Pjesma “Ako ne znaš šta je bilo” u izvedbi klape Sveti Juraj ponijela europsku nagradu

Video spot pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" u obradi klape Sveti Juraj HRM, po izboru Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA), proglašen je najboljim videom u 2024. godini.

Vijest je objavilo Ministarstvo obrane RH, istaknuvši kako je pobjednički spot nastao uoči obilježavanja 30. obljetnice vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja. Radi se o a cappella izvedbi pjesme u izvedbi klape HRM-a “Sveti Juraj”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nagradu je redateljici spota, djelatnici MORH-a Vesni Pintarić, uručio predsjednik EMPA-e, brigadir Matthias Wasinger.