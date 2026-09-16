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Pješice ili biciklom do Krke uz povoljnije cijene ulaznica

Od 16. do 22. rujna 2026. posjetitelji koji u Nacionalni park Krka dođu pješice ili biciklom ostvaruju pravo na upola niže cijene ulaznica. Nacionalni park Krka time se pridružuje obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti, kojemu je ove godine tema „Mobilnost za sve“, koja naglašava međugeneracijsku pravednost i važnost održivih, dostupnih i uključivih oblika kretanja
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Cijena ulaznice za cijeli Park tijekom trajanja akcije iznosit će 20 eura za odrasle, a 7,50 eura za djecu od sedam do osamnaest godina ili 10 eura za odrasle, a 6 eura za djecu za lokalitete Roški slap, Burnum, Eko kampus „Krka“ u Puljanima i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama. Ulaznice po tim cijenama mogu se kupiti isključivo na recepcijama Skradinski most, Stinice i Roški slap dok Tjedan mobilnosti traje.

Europski tjedan mobilnosti održava se svake godine od 16. do 22. rujna diljem Europe, a cilj mu je potaknuti građane na odabir održivijih načina kretanja. Ovogodišnja tema „Mobilnost za sve“ posebno ističe međugeneracijsku perspektivu – stvaranje prostora i prometnih rješenja koja odgovaraju potrebama svih generacija, od djece i mladih do odraslih i onih starije životne dobi, ali i potrebama naraštaja koji tek dolaze.

U Nacionalnom parku Krka održiva mobilnost prirodno se povezuje s načinom na koji doživljavamo zaštićeno područje. Park ima 47 km pješačkih staza i 388 km biciklističkih ruta, koje vode kroz riječna korita i kanjone, pokraj slapova, kroz šume i tradicionalna naselja i preko brojnih vidikovaca.

Jedna od atraktivnijih staza, koja pruža intenzivan doživljaj prirode, jest 3,4 km duga poučno-pješačka staza od Skradinskog mosta do Skradinskog buka. Usječena u desnu obalu Krke, staza vodi kroz zeleni kanjon kojim rijeka nakon svog posljednjeg slapa mirno nastavlja teći prema moru.

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Na srednjem toku rijeke, 8,5 km duga staza Stinice – Roški slap – Oziđana pećina vodi kroz stoljetnu šumu hrasta medunca i bijelog graba, preko Roškoga slapa i njegovih sedrenih kaskada do Oziđane pećine.

Za one koji žele nekoliko dana provesti u okruženju zaštićene prirode i vrijedne kulturne baštine, u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima nalazi se hostel Titius. Smještaj uključuje besplatni ulaz na gornji tok rijeke Krke i Roški slap, a tijekom Europskog tjedna mobilnosti gosti mogu ulaznicu za Skradinski buk dobiti po povoljnijoj cijeni ako odluče do njega doći pješice od recepcije na Skradinskom mostu.

Hodanje i vožnja bicikla aktivnosti su kojima se u odnosu na kretanje motornim vozilima manje onečišćuje okoliš, a uz to omogućuju i neposredniji kontakt s prirodom i kvalitetniji doživljaj prostora. Hodanjem ili vožnjom bicikla smanjujemo emisiju ispušnih plinova, buku i opterećenje prostora, a istodobno činimo nešto dobro za vlastito zdravlje. U Eko kampusu „Krka“ u Puljanima posjetiteljima je dostupan i najam električnih bicikala, pedaleca, koji omogućuju istraživanje biciklističkih ruta bez potrebe za vlastitom opremom.

Ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti prilika je da usporimo i promijenimo perspektivu. Da automobil ostavimo po strani, krenemo pješice ili sjednemo na bicikl i Krku doživimo izbliza. Jer prostor koji danas dijelimo s drugima čuvamo i za one koji će ga od nas naslijediti.

Detaljne informacije o pješačkim stazama i biciklističkim rutama dostupne su na mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Krka.

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