Pješice ili biciklom do Krke uz povoljnije cijene ulaznica

Cijena ulaznice za cijeli Park tijekom trajanja akcije iznosit će 20 eura za odrasle, a 7,50 eura za djecu od sedam do osamnaest godina ili 10 eura za odrasle, a 6 eura za djecu za lokalitete Roški slap, Burnum, Eko kampus „Krka“ u Puljanima i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama. Ulaznice po tim cijenama mogu se kupiti isključivo na recepcijama Skradinski most, Stinice i Roški slap dok Tjedan mobilnosti traje.

Europski tjedan mobilnosti održava se svake godine od 16. do 22. rujna diljem Europe, a cilj mu je potaknuti građane na odabir održivijih načina kretanja. Ovogodišnja tema „Mobilnost za sve“ posebno ističe međugeneracijsku perspektivu – stvaranje prostora i prometnih rješenja koja odgovaraju potrebama svih generacija, od djece i mladih do odraslih i onih starije životne dobi, ali i potrebama naraštaja koji tek dolaze.

U Nacionalnom parku Krka održiva mobilnost prirodno se povezuje s načinom na koji doživljavamo zaštićeno područje. Park ima 47 km pješačkih staza i 388 km biciklističkih ruta, koje vode kroz riječna korita i kanjone, pokraj slapova, kroz šume i tradicionalna naselja i preko brojnih vidikovaca.

Jedna od atraktivnijih staza, koja pruža intenzivan doživljaj prirode, jest 3,4 km duga poučno-pješačka staza od Skradinskog mosta do Skradinskog buka. Usječena u desnu obalu Krke, staza vodi kroz zeleni kanjon kojim rijeka nakon svog posljednjeg slapa mirno nastavlja teći prema moru.

Na srednjem toku rijeke, 8,5 km duga staza Stinice – Roški slap – Oziđana pećina vodi kroz stoljetnu šumu hrasta medunca i bijelog graba, preko Roškoga slapa i njegovih sedrenih kaskada do Oziđane pećine.

Za one koji žele nekoliko dana provesti u okruženju zaštićene prirode i vrijedne kulturne baštine, u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima nalazi se hostel Titius. Smještaj uključuje besplatni ulaz na gornji tok rijeke Krke i Roški slap, a tijekom Europskog tjedna mobilnosti gosti mogu ulaznicu za Skradinski buk dobiti po povoljnijoj cijeni ako odluče do njega doći pješice od recepcije na Skradinskom mostu.

Hodanje i vožnja bicikla aktivnosti su kojima se u odnosu na kretanje motornim vozilima manje onečišćuje okoliš, a uz to omogućuju i neposredniji kontakt s prirodom i kvalitetniji doživljaj prostora. Hodanjem ili vožnjom bicikla smanjujemo emisiju ispušnih plinova, buku i opterećenje prostora, a istodobno činimo nešto dobro za vlastito zdravlje. U Eko kampusu „Krka“ u Puljanima posjetiteljima je dostupan i najam električnih bicikala, pedaleca, koji omogućuju istraživanje biciklističkih ruta bez potrebe za vlastitom opremom.

Ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti prilika je da usporimo i promijenimo perspektivu. Da automobil ostavimo po strani, krenemo pješice ili sjednemo na bicikl i Krku doživimo izbliza. Jer prostor koji danas dijelimo s drugima čuvamo i za one koji će ga od nas naslijediti.

Detaljne informacije o pješačkim stazama i biciklističkim rutama dostupne su na mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Krka.