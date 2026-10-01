Pješakinja stradala na obilježenom prijelazu u Splitu, prevezena je u bolnicu

Oko 20 sati u Ulici Domovinskog rata u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil naletio na pješakinju.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila na obilježenom pješačkom prijelazu. Ozlijeđena žena prevezena je u bolnicu, a zasad nije poznato kakve je ozljede zadobila niti koliko su ozbiljne.

Na mjestu nesreće provodi se policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.