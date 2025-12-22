PJACA U BOJAMA JAZZA I EVERGREENA! Sve generacije uživale uz vječne hitove u izvedbi Matea Đikića

Splitska Pjaca večeras se pretvorila u filmsku kulisu u kojoj su Mateo Đikić i Blue Eyes publici donijeli jazz standarde, božićnu filmsku glazbu i bezvremenske evergreene, prizivajući atmosferu 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća. Uz pjesme Deana Martina, Franka Sinatre, Ive Robića i drugih glazbenih velikana, večer je protekla u znaku elegancije, nostalgije i posebnog blagdanskog ugođaja.

"Bilo je baš lijepo i posebno. Ovakva glazba prirodno pripada blagdanskom ugođaju, a dodatnu čar dalo je to što je moja ekipa večeras svirala sa mnom. Mislim da smo napravili jedan fini koncert. Ono što sam vidio na licima publike bila su ozarena lica i vjerujem da smo uspjeli stvoriti toplinu blagdana i Božića", rekao je Mateo Đikić.

Glazbeni put ovog splitskog pjevača počeo je još u osnovnoj školi, kada je bio jedini dječak u školskom zboru. Pod utjecajem rocka i bluesa kasnije je osnovao svoj bend, a nakon razdoblja traženja i studiranja strojarstva, s 22 godine upisao je osnovnu glazbenu školu. Nastupi u kazalištu omogućili su mu česta pojavljivanja na pozornici, gdje je promatrao kolege, učio od njih i postupno gradio vlastiti glazbeni identitet.

"U svemu tome moj se karakter najbolje sljubio s jazzom i swingom, i upravo na tome intenzivno radim posljednje dvije godine", istaknuo je Đikić, dodajući kako ovaj repertoar planira kontinuirano širiti. Iz mjeseca u mjesec surađuje s vrhunskim glazbenicima diljem Hrvatske, a njegov trud, kako kaže, publika i struka sve više prepoznaju. Ambicije mu sežu i izvan granica Hrvatske – želja mu je nastupati i po Europi, dok o autorskom radu i albumu razmišlja bez žurbe. "Čekam da se dogodi prirodno", poručuje.

Govoreći o bendu, naglasio je kako jezgru čine glazbenici s kojima redovito nastupa, dok su večeras poseban doprinos dali i gosti, kontrabasist i trubač iz Zagreba, kao i puhači iz Splita. Upravo ta raznolikost i putovanja glazbenika, kaže, donose posebnu čar: ljudi dolaze, sviraju zajedno, zahvalni su na prilici, a kemija na pozornici učini svaku večer jedinstvenom.

Za kraj, Mateo Đikić publici je uputio i blagdansku poruku, poželjevši svima da blagdane provedu u miru, toplini, blagoslovu i u krugu svojih najmilijih, te da se, kako je rekao, "vole malo više".

Blagdanski glazbeni program na Pjaci nastavlja se u utorak, 23. prosinca. U 11 sati publiku očekuje povratnički koncert "Ususret Božiću" Zrinke Milić, vlasnice hita "Srce od zlata". Publika će se prisjetiti njezinih najpoznatijih pjesama koje su za nju pisali Zdenko Runjić i drugi istaknuti glazbeni autori, a koncert će završiti u blagdanskom duhu uz tradicionalne božićne pjesme. Poseban trenutak bit će izlazak na pozornicu malih Bubamarica, djece s Downovim sindromom, koje će svojom vedrinom i energijom, zajedno s publikom, uputiti božićne čestitke.

U večernjim satima, od 19 sati, Pjaca postaje pozornica velikog splitskog zajedništva. Koncert "Ništa kontra Splita" okupit će brojne domaće izvođače povodom obilježavanja 30 godina istoimenog hita i u čast pjesama Dina Dvornika. Na pozornici će nastupiti Zorica Andrijašević, Goran Karan, Zorica Kondža, Neno Belan, Marino Jakobić, Ana Uršula Najev, Petar Dragojević, Mjesni odbor, Elvis Sršen Noa, David Baškarad te Daleka obala, Dean, Zoki i Jadran, koji su uoči koncerta poručili:

"Radujemo se koncertu na kojem ćemo s našim prijateljima napraviti rasplesanu, razigranu Pjacu. Dođite, guštajte s nama i priključite se našem plesu 'merry legs'. Svako dobro želimo svima i vidimo se na Pjaci!"