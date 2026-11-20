Čitateljica Dalmacije Danas iz talijanske Potenze i ove bi godine sa suprugom željela provesti Božić kod njegovih roditelja u Splitu. Dosad su za blagdane putovali trajektom iz Ancone, a sada ne znaju hoće li im ta linija biti dostupna.

"Moj suprug je iz Splita i voljeli bismo provesti Božić s njegovim roditeljima koji su već u poodmakloj životnoj dobi, a kao što to činimo svake godine. Živimo u Potenzi, u talijanskoj regiji Basilicati, a putovanje kopnenim putem za nas jednostavno nije prihvatljiva opcija", napisala nam je čitateljica.

Javila nam se jer je kaže do nje došla informacija da Jadrolinija tijekom božićnih blagdana neće održavati liniju Split – Ancona. Brine je i kako će se snaći putnici koje svake godine susreće na brodu.

"Kada se prisjetim ljudi koje svake godine tijekom božićnih blagdana susrećemo na brodu, pitam se kako će i oni sada provesti Božić sa svojim obiteljima. Neki od njih bit će prisiljeni ostati u Italiji i provesti blagdane bez svojih najmilijih", kaže čitateljica.

Kritizira i učestale obustave linije te se prisjeća da, prema njezinim riječima, ni za Uskrs 2025. nije bilo brodske veze između Splita i Ancone. Smatra da bi izostanak polazaka utjecao i na turiste koji planiraju doček Nove godine u Dalmaciji.

Kvar je otklonjen, motor se prilagođava za drugo gorivo

Jadroliniju smo pitali u kojoj je fazi popravak broda "Dalmacija", kada se očekuje povratak linije te planira li kompanija polaske za Božić i Novu godinu, po potrebi i zamjenskim brodom.

Iz Jadrolinije su nam odgovorili da je kvar na glavnom motoru otklonjen i da su trenutačno u tijeku radovi na njegovoj prilagodbi za korištenje HVO biodizela. Zahvat je bio predviđen za jedan od sljedećih remonta.

"Kvar na glavnom motoru broda Dalmacija je otklonjen, a trenutačno su u tijeku ranije planirani radovi na prilagodbi motora za korištenje alternativnog goriva, HVO biodizela. Ta je tehnička nadogradnja prvotno bila predviđena za jedan od sljedećih remonta. Budući da je motor zbog popravka već bio rastavljen, odlučili smo iskoristiti boravak broda u brodogradilištu i prilagodbu obaviti sada", navode iz Jadrolinije.

Dodaju da je promet na liniji izvan glavne turističke sezone slabiji pa su to razdoblje ocijenili najpovoljnijim za radove takvog opsega.

Povratak se u listopadu očekivao 2. studenoga

Linija Split – Ancona ove je godine već dvaput bila obustavljena. Od 13. svibnja do 2. srpnja otkazano je 15 planiranih putovanja. Jadrolinija je tada kao razloge navela rast operativnih troškova, osobito cijena goriva, te poteškoće u opskrbnim lancima. Linije Split – Bari i Dubrovnik – Bari nastavile su prometovati prema objavljenom rasporedu.

Nova obustava uslijedila je u kolovozu zbog kvara na jednom od glavnih pogonskih motora broda "Dalmacija". Prema tadašnjoj obavijesti, putovanja na trima međunarodnim linijama bila su otkazana do 9. rujna no prekid se produljio.

U listopadu su nam iz Jadrolinije rekli da su tijekom popravka u brodogradilištu Viktor Lenac utvrdili da su potrebni dodatni radovi. Ponovno uspostavljanje linije tada su, prema dotadašnjoj dinamici popravka, predviđali za 2. studenoga.

"Brod Dalmacija trenutačno se nalazi u brodogradilištu Viktor Lenac zbog popravka kvara na jednom od glavnih pogonskih motora. Tijekom izvođenja radova utvrđena je potreba za dodatnim zahvatima, uključujući poliranje sedam osovaca što je utjecalo na produljenje prvotno predviđenog roka završetka popravka", odgovorili su nam tada iz Jadrolinije.

Naglasili su i da aktualni prekid nije povezan s razlozima zbog kojih su putovanja otkazivana u proljeće. Objasnili su i zašto se u obavijesti razlikuju datumi obustave linija prema Bariju i Anconi.

"Trenutačni prekid plovidbe međunarodnih linija povezan je isključivo s navedenim tehničkim kvarom broda Dalmacija i nije povezan s prethodnim poslovnim odlukama o racionalizaciji operativnih troškova. Međunarodne linije Split – Bari i Dubrovnik – Bari, sukladno važećem redu plovidbe, nakon 21. listopada više nemaju predviđenih polazaka u ovoj godini, dok se linija Split – Ancona održava tijekom cijele godine. Stoga je, zbog produljenja radova na brodu, razdoblje otkazanih putovanja na liniji Split – Ancona produljeno do 2. studenoga", stajalo je u odgovoru od 15.listopada.

Od prekida plovidbe u kolovozu do tog predviđenog datuma, prema njihovim tadašnjim podacima, otkazano je 47 polazaka između Splita i Ancone. Jadrolinija je na toj liniji 2025. prevezla oko 50.000 putnika i 13.000 vozila. Putnicima su, kako su naveli, ponuđene mogućnosti povrata novca i alternativnog prijevoza, uključujući preusmjeravanje na druge brodare i putne pravce.

Blagdanski polasci još bez potvrde

Jadroliniju smo pitali i planira li kompanija polaske za Božić i Novu godinu, po potrebi i zamjenskim brodom.

"Svjesni smo koliko je linija Split – Ancona važna putnicima koji žive i rade u Italiji, osobito onima koji blagdane žele provesti s obiteljima u Hrvatskoj", odgovorili su iz Jadrolinije na naš novi upit.

Poručuju da im je cilj ponovno uspostaviti liniju u najkraćem mogućem roku.

"Pomorsko povezivanje Hrvatske i Italije važan je dio poslovanja Jadrolinije, a cilj nam je ponovno uspostaviti liniju Split – Ancona u najkraćem mogućem roku. U tijeku je izrada reda plovidbe za 2027. godinu te ćemo o datumu prvog polaska i rasporedu plovidbe pravodobno obavijestiti putnike i javnost", kažu.

U novom odgovoru Jadrolinija nije navela kada će radovi završiti ni kada će trajekt ponovno zaploviti. Otvoreno je i pitanje hoće li uoči Božića ili između Božića i Nove godine biti polazaka te razmatra li se za to razdoblje zamjenski brod.

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