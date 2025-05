Pitali smo Šutu je li Most pristao na suradnju: "Vrlo brzo će sve biti jasno"

Tomislava Šutu, HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Splita, koji će se u drugom krugu boriti s aktualnim gradonačelnikom Ivicom Puljkom (Centar), pitali smo kako ocjenjuje drugi dio kampanje i što nudi građanima.

"Fokusiran sam na ono što želimo predstaviti građanima – jasnu viziju Splita s posebnim naglaskom na mlade. Stalno ističem jednu ključnu mjeru: 300 eura mjesečno za najam stana", poručuje Šuta.

Kao konkretan primjer navodi projekt na Brodarici, na prostoru sadašnjih baraka.

"Podržali smo izmjene GUP-a i to se mora što prije usvojiti. Plan je da se ondje kroz tri godine izgradi oko 600 stanova. To je jedino realno – sve drugo su prazna obećanja. Na Kopilici će to teško biti izvedivo, ali Grad ima još nekoliko manjih gradskih parcela koje se mogu iskoristiti", kaže.

Osvrnuo se i na skrb o starijima:

"Domovi za starije su dosad bili zanemareni jer se tvrdilo da Grad za to nije nadležan. A žalosna je činjenica da se Split 2022. godine nije nijednom prijavio za europska bespovratna sredstva, i to u stopostotnom iznosu."

Prometna povezanost također je jedna od tema kojoj planira posvetiti pažnju.

Komentirao je i današnji dolazak predsjednika Zorana Milanovića na Žnjanski plato s Ivicom Puljkom koji je rekao da predsjednik nije tu iz političkih razloga.

"Dobro je šetati radi zdravlja, a sve ostalo prepustimo građanima", rekao je kratko.

Ističe da se u posljednjem tjednu kampanje osjeća pozitivna energija među građanima.

"Na ulicama vidimo reakcije ljudi koji žele promjenu. I vide je upravo u nama."

Dotaknuo se i situacije u Gradskom vijeću:

"Jedino HDZ može okupiti većinu. Centar je dosad pokazao isključiv način komunikacije, a njihova politika je podijeljena i bez baze za većinu. Ipak, pozivam Centar, kad budu u oporbi, da podrže neke naše prijedloge. Ima kvalitetnih ljudi na njihovoj listi i vjerujem da će prepoznati naš rad."

Na pitanje je li dogovor s Frankom Kelamom već postignut, odgovara:

"Vrlo brzo će sve biti jasno. Razgovarali smo sa svima, ali uvjeren sam da ćemo formirati većinu. Rezultati prvog kruga to potvrđuju, a siguran sam i da će župan Boban bez problema potvrditi svoj mandat u drugom krugu."

Za kraj, Šuta je poslao poruku građanima:

"Pozivam sve građane da izađu na izbore. Neću ljude dijeliti po svjetonazoru, neću ih etiketirati i neću stvarati grad podjela. Vrijeme je za veliki zaokret – Split zaslužuje bolje."