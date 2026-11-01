Pitali smo Splićane što misle o Noći vještica: "Prije se to smatralo zlom, a danas je sve drugačije!"

Noć vještica posljednjih je godina sve popularnija među mladima, a kostimirane zabave i tematski programi postali su uobičajen dio ponude noćnih klubova. No, što o ovom običaju misle Splićani? Izašli smo na ulice Splita i provjerili podržavaju li obilježavanje Halloweena ili smatraju da mu nije mjesto u našoj tradiciji.

Dok jedni Noć vještica doživljavaju kao priliku za zabavu, druženje i kreativne kostime, drugi na taj običaj gledaju s velikom rezervom. Pokazali su to i odgovori građana koje smo zabilježili u našoj anketi.

Mišljenja su podijeljena, a dio sugovornika posebno ističe kako se obilježavanje Noći vještica ne uklapa u tradiciju i vrijednosti koje njeguju.

„Prije se to smatralo zlom, nas su time plašili”

Jedna sugovornica nije skrivala nezadovoljstvo sve većom popularnošću Halloweena.

„To nije pristojno, to nije lipo. Treba u Hrvatskoj da bude sve dobro, lipo i pristojno”, poručila je.

Druga Splićanka prisjetila se i vremena kada se na takve običaje gledalo potpuno drukčije nego danas.

„Gledajući danas i prije 30 ili 40 godina, velika je razlika. Prije se to smatralo zlom, nas su time plašili i to nam je ostalo u lošem sjećanju. Ja za to nisam”, kazala je.

Za nju Noć vještica nije običaj koji bi trebalo prihvatiti, bez obzira na njegovu popularnost među mlađim generacijama.

„Nemam ništa protiv mladih. Tko voli, neka ide”

Ipak, nisu svi Splićani protiv kostimiranih zabava i obilježavanja Halloweena.

Jedna Splićanka smatra da svatko ima pravo sam odlučiti kako će provoditi slobodno vrijeme.

„Nemam ništa protiv mladih ni protiv tih vještica. Tko to voli, neka ide i to je to”, kratko je komentirala.

Druga sugovornica također ne vidi problem u samoj zabavi, ali smatra da je važno postaviti određene granice.

„Mislim da nije važno kako se zove, nego neka se ljudi zabavljaju. Ali neka se umjereno zabavljaju, neka ne rade razne izgrede i neka ne forsiraju ekstremna stajališta. To je najgore što može biti u društvu”, istaknula je.

„U ovim danima trebamo se sjećati onih koji više nisu s nama”

Dio građana Noć vještica promatra i kroz blizinu blagdana Svih svetih te Dušnog dana, kada se tradicionalno prisjećamo preminulih članova obitelji i prijatelja.

Jedan od sugovornika smatra da bi upravo sjećanje na pokojne trebalo biti u prvom planu.

„Loše je zato što se u ovim danima trebamo sjećati svih mrtvih i slaviti Sve svete, svih ljudi koji nisu s nama”, kazao je.

„To nije dio naše kulture i tradicije”

Na pitanje treba li Noć vještica postati dijelom hrvatske kulture i tradicije, pojedini Splićani odgovorili su odlučnim „ne”.

„Ne treba, zato što smo mi kršćanska zemlja i trebamo slaviti samo Boga i nikoga drugoga”, poručio je jedan od ispitanika.

Sličnog je mišljenja i sugovornik koji Halloween smatra običajem preuzetim iz drugih zemalja.

„Mislim da to nije nikakva kulturna vrijednost. To su zapadne države donijele ovdje kod nas. Ja to niti podržavam niti me zanima. Ima puno drugih načina kako se ljudi mogu zabavljati, ali ovo mi je totalno bez veze”, zaključio je.

Splićani podijeljeni, a što vi mislite?

Naša ulična anketa pokazala je da Noć vještica među sugovornicima izaziva različite reakcije. Dok je neki potpuno odbacuju zbog tradicije i vjerskih uvjerenja, drugi smatraju da nema razloga braniti mladima zabavu, pod uvjetom da ona prolazi bez izgreda.

Jedno je sigurno – Halloween je tema o kojoj Splićani imaju što reći.