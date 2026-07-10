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Pitali smo partijanere na Ultri tko je Livaja, Thompson, Kolinda...? Odgovori su urnebesni

VIDEO Pokušali su pogoditi čime se bave poznati Hrvati

Ultra Europe nije samo mjesto vrhunske elektroničke glazbe i spektakularne produkcije, već i pozornica za brojne spontane i zabavne trenutke koji se tijekom festivala dijele na društvenim mrežama.

Jedan od takvih videa snimljen je među posjetiteljima u Parku mladeži, gdje su se partijaneri iz različitih zemalja okušali u kratkom izazovu. Pred našom kamerom pokušali s pogoditi čime se bave poznati Hrvati, koji su se našli u izazovu bili su kuhar, glumica i gitarist.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dobrog raspoloženja nije nedostajalo. Pogledajte sami i dobro se zabavite.

 

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