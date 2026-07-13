Pitali smo partijanere koliko troše na Ultri: Jednoj sve plaća tata, a odgovor Vampirice Olje je hit

Posljednje noći Ultre pitali smo partijanere koliko novca planiraju potrošiti tijekom festivala.

Dok nam je jedna djevojka otkrila da joj je tata platio cijeli provod, drugi priznaju da traže sponzore kako bi lakše izdržali troškove festivala.

Vampirica Olja kaže da je kartu platila sama, ali da je tek stigla i napravila đir po festivalu. Otkrila nam je da na Ultri ne planira potrošiti ništa, a objasnila je i zašto.

Koliko su ostali posjetitelji izdvojili za provod, hranu i piće te kakvi su njihovi planovi za potrošnju – pogledajte u videu.



