PITAJ DARIJU Žena je noćima plakala, odlučila je pronaći ljubavnika: "Prvo vi otiđite u psihologa, jer on će vas usmjeriti"

Ovaj tjedan je naša Darija Bujas dobila novi upit.

Ako joj se i vi želite obratiti, pošaljite joj poruku na mail: darija@dalmacijadanas.hr.

Poštovana gospođo Darija Čitam sva pitanja čitalaca upućena vama i u većinom imaju problem mlade žene sa svekrvama ili varanje bračnog partnera. Kod mene je sasvim nešto drugo. U braku sam više od trideset godina, poslije svih godina volim muža. Uživamo biti zajedno, putovati, pričati i čuvati unučad. Ali! Moj muž ima problem s potencijom! Već godinama, najprije je bilo malo, ali sada ništa. Ama baš ništa. Mnogi bi rekli što je bitan seks kada je sve drugo lijepo i uigrana. Meni je on veoma bitan, ja ne tražim divljački seks, kakvi smo imali u mladosti, već bar tragove, ali ništa. Kada nam se oženilo najmlađe dijete prešao je spavati u drugu sobu. Ja znam da mu je tako lakše, ali nije meni. Uz seks sada mi nedostaje i toplina moga muža. Naravno da sam ga nagovarala da otiđe u doktora, ali on se zatvorio u svoju čahuru. Nikome nisam rekla tako da izvana izgledamo, uvijek sretan bračni par. Osjetila sam da moj muž i je sretan od kada spava u drugoj sobi. Prije sam noćima plakala, jednom sam odlučila pronaći ljubavnika, onda se ljutila na sebe što sam to promislila. Recite mi što god želite, ovo sam napisala da izbacim iz sebe tugu i bol! Silvana

DARIJA:

Draga Silvana,

Prvo pronađite diskretno ljubavnika, onda možete rasterećeno pomoći mužu. Mnogima će ovo biti zločesto. Da, onima koji nemaju prirodnu potrebu za seksom, oni osuđuju što nam je Bog podario. Moje mišljenje je da smo stvoreni za reprodukciju, produženje ljudske vrste, ali isto tako, ne prestaje potreba za seksom kada rodimo djecu. Zašto ljubavnik? Zbog toga što osoba koja ne konzumira seks u potrebama koje joj trebaju, izgubi racionalnost. Postane grintava, nervozna, mrzi cijeli svijet.

Znate onu: „Grintava (grintav) garant joj fali.“ Vjerujte mi da to uvijek bude istina. Bitno da to bude oženjen muškarac koji će čuvati svoj i vaš brak. Na nikakve rastave, promjene nemojte ni pomišljati, jer vaš muž sva ostala četiri segmenta ispunjava. Nema seksa, vi pronađite van kuće. Stavite u balans hormone i bistre glave uhvatite se posla.

Prvo vi otiđite u psihologa, jer on će vas usmjeriti kako da dovedete, kod njega, muža na razgovor. Kada se i ako se zaključi da nije psihološki problem, već fizički, on će vas dalje uputiti. Kada prođu sve pretrage i dokaže se da vaš muž ima doživotni problem, nema nazad, sada morate biti još topliji, pažljiviji i diskretniji. Smješkajte se, tješite ga, kao prava žena koja voli svoga muža. Mnogi će reći da sam licemjerna jer vas navodim na prevaru.

Kako nekoga varate kada on to ne zna. Vi samo tražite ono što vam nedostaje kao svakom živom biću.

Da ste vi bolesni (jer vaš je muž bolestan) naravno da bi on pronašao ljubavnicu, samo razlika što bi svi rekli: „Mora, on je ipak muško, a oni imaju potribe“. Pa zar i mi nemamo potrebe, isto kao oni.

Draga gospođo, samo hrabro i borite se za ženu u sebi.

Sretno, vaša Darija!