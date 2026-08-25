Pišete poeziju? Još dva tjedna za prijavu na natječaj Gradske knjižnice Solin

Gradska knjižnica Solin podsjeća da su ostala još dva tjedna za prijavu na Natječaj za najbolju neobjavljenu pjesmu. Prijave su otvorene do 8. rujna u 23:59 sati.

Na natječaj se mogu prijaviti autori stariji od 18 godina, a svaki može poslati najviše tri neobjavljene pjesme. Pjesme prethodno ne smiju biti javno izvođene niti objavljene u tiskanom obliku, na internetu ili društvenim mrežama.

Radovi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku i lektorirani, dok je tema slobodna. Pjesma može imati najviše dvije kartice, odnosno 3600 znakova.

Prosudbeno povjerenstvo odabrat će tri najbolje pjesme. Prva nagrada iznosi 200 eura, druga 100, a treća 50 eura. Nagrađene pjesme bit će objavljene i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Solin.

Detaljni uvjeti natječaja i upute za slanje radova dostupni su na web-stranici i društvenim mrežama Gradske knjižnice Solin.

Rezultati natječaja bit će objavljeni 12. studenoga 2026., kada će se u Teatrinu Gradske knjižnice Solin održati dodjela nagrada i predstavljanje Zbornika.