Tisuće građana okupile su se u subotu navečer na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića kako bi odale počast Kristianu Josipu Perišu (32), koji je prije mjesec dana preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Jedan od najemotivnijih trenutaka okupljanja bio je govor njegove najmlađe sestre Mihaele Periš, koja se kroz suze prisjetila voljenog brata.

Brat koji je uvijek bio njihov zaštitnik

Govoreći o zajedničkom djetinjstvu, Mihaela je opisala Kristiana kao brižnog starijeg brata koji je uvijek pronalazio vrijeme za svoje sestre. Posebno je bio zaštitnički nastrojen prema njoj, najmlađoj članici obitelji, koja je tijekom djetinjstva prolazila kroz ozbiljne zdravstvene poteškoće. Prisjetila se i njegove navike da nikada ne izađe iz obiteljskog doma bez poljupca svakom članu obitelji. Upravo su to trenuci koji joj danas posebno nedostaju. Govorila je o zajedničkom odrastanju, njegovoj gitari, pjesmi i šalama kojima je uveseljavao ukućane. Priznala je koliko bi dala da ga barem još jednom može zadirkivati kao nekada.

"Pišem govor kojim se opraštam od svog brata"

Posebno potresan dio govora odnosio se na budućnost koju su brat i sestre zajedno zamišljali. Kristian je, prema njezinim riječima, imao brojne planove. Veselio se mogućnosti da jednog dana postane otac, a želio je i da obitelj zajedno nešto stvara. Mihaela je vjerovala da će njezin brat biti uz nju na vjenčanju, da će njihova djeca zajedno odrastati i da će nastaviti dijeliti sve važne životne trenutke. Umjesto toga, suočila se s gubitkom koji je teško opisati riječima. "Umjesto toga, ja ovaj tjedan sjedim i pišem govor kojim se opraštam od svog brata", zaključila je svoj govor.

Tisuće bijelih jastuka na zagrebačkom trgu

Okupljeni građani podigli su bijele jastuke, koji su postali simbol inicijative "Nećete nas ugušiti" i zahtjeva za utvrđivanjem okolnosti Kristianove smrti. Podsjetimo, Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada tijekom primjene mjera fizičkog sputavanja u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici. Zbog sumnje na teško ubojstvo pokrenuta je istraga koja je obuhvatila više bolničkih djelatnika. Njegova smrt izazvala je snažne reakcije javnosti, a obitelj i okupljeni građani traže odgovore o okolnostima tragedije.