Pirotehnikom izazvali požar: Kliški vatrogasci intervenirali usred noći, umaju poruku za građane

Brza reakcija i odgovorno ponašanje ključni su kako bi se spriječile veće štete i ugrožavanje ljudskih života

Na području Kliške varoši danas su intervenirali vatrogasci DVD-a Klis, izvijestili su na svojim službenim stranicama.

U intervenciji su sudjelovala dva vatrogasna vozila i šest vatrogasaca, a iz DVD-a Klis tom su prilikom uputili apel građanima na povećan oprez pri korištenju pirotehnike, osobito tijekom blagdanskih dana.

Vatrogasci mole mještane da u slučaju uočavanja požara bez odgađanja kontaktiraju nadležne službe na brojeve:

021/257-555, 193 ili 112.

