PIROTEHNIKA, NAPADI NA POLICIJU I ZABRANE GOSTOVANJA Gotovo dvije tisuće harači ih Splitom: Tko su Ajaxovi navijači i što stoji iza njihove reputacije?

Dolazak gotovo dvije tisuće Ajaxovih navijača u Split otvorio je pitanje kakva reputacija prati organiziranu navijačku scenu jednog od najtrofejnijih europskih klubova.

Ajax iz Amsterdama ima milijune simpatizera diljem svijeta, a njegova navijačka kultura poznata je po atmosferi, koreografijama i dugogodišnjoj tradiciji. Ipak, povijest kluba obilježili su i ozbiljni huliganski incidenti, nasilni obračuni te sukobi dijela navijača s policijom.

F-Side: Najpoznatija Ajaxova navijačka skupina

Među najpoznatijim organiziranim navijačkim skupinama Ajaxa nalazi se F-Side osnovan tijekom 1970-ih godina.

Riječ je o skupini koja desetljećima predstavlja važan dio navijačkog identiteta amsterdamskog kluba. Poznata je po snažnoj podršci momčadi, koreografijama i atmosferi na stadionu Johan Cruijff Arena.

Međutim uz navijačku tradiciju dijelove povijesti F-Sidea prati i povezanost s huliganizmom i nasilnim obračunima s protivničkim navijačima.

Važno je razlikovati navijačku skupinu kao cjelinu od pojedinaca koji sudjeluju u nasilju. Ajaxova navijačka scena mnogo je šira od njezina radikalnog dijela.

Ipak, nekoliko događaja iz posljednjih godina pokazuje da problemi povezani s organiziranim navijačkim nasiljem nisu nestali.

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Studeni 2025..: Ajaxova utakmica prekinuta zbog kaosa s pirotehnikom

Jedan od najozbiljnijih novijih incidenata dogodio se 30. studenoga 2025. tijekom prvenstvene utakmice Ajaxa i Groningena.

Susret na stadionu Johan Cruijff Arena prekinut je nakon samo nekoliko minuta zbog velike količine pirotehnike koja je aktivirana na tribinama i završila na terenu.

Prema informacijama nizozemske policije, prije incidenta otvoren je izlaz za nuždu, a redari su bili zastrašivani i odgurivani. Tako je veća skupina osoba bez ulaznica uspjela ući na stadion noseći pirotehnička sredstva.

U ožujku 2026. nizozemska policija izvijestila je o uhićenju dvojice osumnjičenika, 17-godišnjaka i 30-godišnjaka, zbog sumnje na sudjelovanje u događaju.

Istraga se usmjerila na osobe koje su imale važnu organizacijsku ili koordinacijsku ulogu.

Ajax je zbog incidenta prihvatio i disciplinsku sankciju prema kojoj su određeni sektori stadiona morali ostati prazni na utakmici protiv Sparte u ožujku 2026.

Riječ je o službeno dokumentiranom slučaju koji pokazuje koliko ozbiljne posljedice može izazvati ponašanje dijela organizirane navijačke scene.

Svibanj 2026.: Ajaxovi navijači kamenjem i bocama napali policiju

Još jedan ozbiljan incident dogodio se 21. svibnja 2026. nakon utakmice Ajaxa i Groningena odigrane u Volendamu.

Prema službenom izvješću nizozemskog državnog odvjetništva, dio Ajaxovih navijača nakon utakmice pokušao se obračunati s protivničkim navijačima i napasti njihov autobus.

Policija je intervenirala kako bi spriječila sukob, nakon čega su prema policijskim službenicima počeli letjeti kamenje, boce i drugi predmeti.

Uhićene su četiri osobe.

Protiv dvojice muškaraca, u dobi od 23 i 24 godine, državno odvjetništvo zatražilo je kazne od osam tjedana zatvora, od čega polovicu uvjetno.

Sud im je izrekao po šest tjedana zatvora, od čega četiri uvjetno, uz obvezu naknade štete.

Nizozemsko državno odvjetništvo posebno je naglasilo ozbiljnost napada na policijske službenike koji su pokušavali spriječiti nasilje.

Ovaj slučaj potvrđuje da su i tijekom 2026. zabilježeni ozbiljni nasilni incidenti povezani s dijelom Ajaxovih navijača.

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Ajaxovim navijačima bio zabranjen odlazak u Marseille

Problemi povezani s Ajaxovim europskim gostovanjima također nisu novost.

U studenome 2023. francuske vlasti zabranile su dolazak gostujućih navijača na utakmicu Europske lige između Marseillea i Ajaxa.

Odluka je donesena zbog procjene visokog sigurnosnog rizika, mogućnosti narušavanja javnog reda te drugih sigurnosnih okolnosti.

Takve zabrane predstavljaju iznimne mjere koje nadležna tijela donose kada procijene da postoji ozbiljna opasnost od sukoba.

One, naravno, ne znače da su svi navijači pojedinog kluba nasilni, nego da je rizik povezan s određenim gostovanjem ocijenjen previsokim.

Postoji li statistika o broju nasilnih Ajaxovih navijača?

Iako su pojedinačni incidenti dobro dokumentirani, ne postoji javno dostupna, jedinstvena i službeno potvrđena statistika koja bi pokazala koliko je Ajaxovih navijača tijekom aktualne sezone 2026./2027. sudjelovalo u nasilnim incidentima.

Nizozemska policija i pravosudna tijela objavljuju podatke o pojedinim uhićenjima, kaznenim postupcima i sigurnosnim intervencijama, no iz njih nije moguće pouzdano izračunati ukupan broj nasilnih navijača.

Dodatno, treba razlikovati broj privedenih, uhićenih, optuženih i pravomoćno osuđenih osoba.

Policijska procjena da se među gostujućim navijačima u Splitu nalazi između 200 i 300 pripadnika ultrascene ne predstavlja podatak o broju osoba koje su sudjelovale u neredima.

Također, Hajduk i Ajax današnjom utakmicom otvaraju ligašku fazu Konferencijske lige, pa još nema ni statistike navijačkih incidenata iz prethodnih kola te faze natjecanja.

Ono što je, međutim, dokumentirano jest da su tijekom prethodnih godina zabilježeni ozbiljni incidenti povezani s dijelom Ajaxove organizirane navijačke scene, uključujući napade na policiju, pirotehničke incidente i sigurnosne zabrane gostovanja.

Poseban režim kretanja navijača u Splitu

Zbog sigurnosne situacije splitska policija pripremila je poseban plan okupljanja i prijevoza nizozemskih navijača.

Zapadna obala određena je kao zona okupljanja gostujućih navijača dok je središte grada predviđeno za Hajdukove navijače.

Nizozemci će sa Zapadne obale organiziranim autobusnim prijevozom biti prevezeni na Poljud, a nakon utakmice vraćeni na mjesto okupljanja.

Policija će nastaviti nadzirati njihovo kretanje i nakon završetka susreta.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da su gostujući navijači smješteni u više od 300 smještajnih objekata, ne samo u Splitu nego i u okolnim gradovima.

Hajduk želi da se priča vrati na nogomet

Unatoč svemu što se posljednjih dana događalo na splitskim ulicama, pred Hajdukom je velika europska večer.

Bijeli se nakon dugog izbivanja vraćaju u ligašku fazu europskog natjecanja, a protivnik je klub bogate povijesti, tradicije i međunarodnog ugleda.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči utakmice naglasio je kvalitetu nizozemske momčadi, ali i povjerenje u vlastite igrače. Hajduk želi igrati svoju igru i pokušati ostvariti pozitivan rezultat protiv uglednog protivnika.

Optimizam je iskazao i Michele Šego istaknuvši da Bijeli respektiraju Ajax, ali da se ne namjeravaju unaprijed predati.

Očekuje se puno od svih. Kakva je atmosfera u svlačionici?

- Respekt je tu i oni su ljudi, nisu izvanzemaljci, zašto se ne nadati? Atmosfera je odlična.

Mogli biste ući u povijest što se tiče pogodaka u Hajduku u Europi?

- Da, imamo još utakmica ispred sebe, zašto ne izjednačiti ili prijeći rekord?

Mislite li da su cijene prema TransferMarketu realne i gledate li to?

- Ne zanima nas to, sutra ćemo pokazati sve.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj za medije najavio trener Ajaxa Miguel Ángel Sánchez Muñoz odgovaravši na novinarska pitanja.

Ajax nikada nije pobijedio Hajduk u Splitu, stvara li Vam to presing?

- Nisam to znao, ali sutra je prilika da to promijenimo. Svjestan sam ljubavi i strasti koja vlada u gradu, ljudi obožavaju Hajduk.

Ajax ima veću vrijednost, ali ipak ste nekako posrnuli?

- Došao sam tu jer klub ima veliku povijest, htjeli smo biti u Ligi prvaka, a sada smo fokusirani na ovo, htjeli bismo osvojiti prvenstvo.

Dok nogometaši razmišljaju o bodovima i velikoj europskoj utakmici, policija se suočava s jednako zahtjevnim zadatkom izvan travnjaka.

Nakon 109 privedenih osoba, dvojice ozlijeđenih Nizozemaca, zaplijenjenih opasnih predmeta i spriječenog sukoba više stotina navijača, jasno je da će današnji dan u Splitu biti pod posebnim sigurnosnim nadzorom.

A svi oni koji su na Poljud došli zbog nogometa mogu se samo nadati da će se nakon posljednjeg sučeva zvižduka govoriti o igri, golovima i atmosferi, a ne o novim policijskim intervencijama.

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