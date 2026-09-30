Pire bez grudica i puno kremastiji: Evo koji sastojak kuhari dodaju u vodu prije krumpira

Na prvi pogled zvuči neobično, ali mala količina bijelog octa može pomoći da krumpir tijekom kuhanja bolje zadrži strukturu. Tako se smanjuje mogućnost da se vanjski dio krumpira prerano raspadne dok sredina još nije dovoljno kuhana, piše Krstarica.com.

Važno je pritom ne pretjerati. Cilj nije da krumpir poprimi okus octa, nego ga dodati u vrlo maloj količini.

Zašto neki dodaju ocat u vodu?

Za kuhanje krumpira može se koristiti obični bijeli ocat. Kiselost vode može utjecati na strukturu krumpira i pomoći mu da tijekom kuhanja ostane čvršći.

Za kilogram krumpira dovoljna je otprilike jedna žlica octa na oko dvije litre vode. Ako nemate ocat, kao alternativu možete koristiti i malo limunova soka.

Nakon kuhanja i cijeđenja krumpira okus octa ne bi trebao biti primjetan ako ste koristili malu količinu.

Kada dodati ocat?

U lonac ulijte oko dvije litre vode, posolite je i pričekajte da zavrije. Zatim dodajte žlicu bijelog octa i ubacite krumpir narezan na približno jednake, nešto veće komade.

Krumpir kuhajte dok vilica bez problema ne prolazi kroz njega. Vrijeme kuhanja ovisi o sorti i veličini komada, pa je najbolje provjeriti teksturu umjesto da se strogo držite minutaže.

Za kremasti pire važnije je što napravite nakon kuhanja

Sam ocat neće pire učiniti kremastim. Za savršenu teksturu puno su važniji način gnječenja i temperatura sastojaka.

Nakon kuhanja krumpir dobro ocijedite i nakratko ga vratite u topao lonac kako bi ispario višak vode. Zatim ga, dok je još vruć, zgnječite.

Dodajte maslac i postupno ulijevajte prethodno zagrijano mlijeko ili vrhnje. Tako ćete lakše kontrolirati gustoću i dobiti kremastu teksturu.

Jedna od najčešćih pogrešaka je pretjerano miješanje. Čim se grudice uklone i pire postane ujednačen, prestanite ga obrađivati. Predugo i snažno miješanje može osloboditi previše škroba i pretvoriti pire u ljepljivu, tešku smjesu.

Izbjegnite ove pogreške

Krumpir nemojte rezati na premalene komade. Najbolje je da budu približno jednake veličine kako bi se ravnomjerno skuhali.

Za gnječenje je bolje koristiti običnu gnječilicu ili pasirku. Blender i mikser mogu krumpir pretvoriti u izrazito glatku, ali istodobno gumastu i ljepljivu smjesu.

Za domaći, kremasti pire zato je najvažnije nekoliko jednostavnih pravila: krumpir kuhajte ravnomjerno, dobro ga ocijedite, gnječite dok je vruć, dodajte topli maslac i mlijeko te ga nemojte nepotrebno dugo miješati.

Malo octa može biti zanimljiv dodatni trik, ali upravo će pravilna priprema napraviti najveću razliku u konačnoj teksturi.