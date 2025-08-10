Piplica o Ivoševiću: "U mandatu u kojem je obećavao renesansu, Čistoću je doveo na koljena"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević na svom je Facebook profilu objavio status u kojem izravno proziva gradonačelnika Tomislava Šutu za loše stanje čistoće u centru grada, a sada se na njegov status osvrnuo HDZ-ov gradski vijećnik Toni Piplica.

“Svaku večer napravim đir centrom grada pa dojam o čistoći centra ne temeljim na par slika i/ili političkoj histeriji, već na temelju stvarnog stanja kroz duži period. Sve slike koje vidite nastale su kroz 10-ak minuta đira gradom. Vjerujem da je moglo biti još materijala, ali nije bilo potrebe jer je već iz ovih kadrova, kako bi Šuta rekao, sve jasno”, napisao je Ivošević.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Evo što o ovoj temi kaže Piplica.

Bojan Ivošević opet u akciji, nakon stupića, sada lovi kante za otpad po noći. Fotografira crne vreće koje Čistoća ionako pokupi za pola sata, i to dobro znajući raspored odvoza.

U mandatu u kojem je obećavao renesansu, Čistoću je doveo na koljena. Danas se ulice peru češće nego tada, otpad se odvozi i noću, a rad nedjeljom je pojačan. Premještanje pretovara otpada nismo napravili zbog sebe, nego zbog želje ljudi koji žive u samom centru – što bi on, kao njihov susjed, trebao dobro znati.

Umjesto da podrži kupnju novih čistilica, novu/staru metu pronašao je u sindikalnom povjereniku. Djelatnici Čistoće po vrućini daju sve od sebe da grad bude čist. Pustite ih da rade svoj posao!