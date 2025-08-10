Piplica o Ivoševiću: "U mandatu u kojem je obećavao renesansu, Čistoću je doveo na koljena"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević na svom je Facebook profilu objavio status u kojem izravno proziva gradonačelnika Tomislava Šutu za loše stanje čistoće u centru grada, a sada se na njegov status osvrnuo HDZ-ov gradski vijećnik Toni Piplica.
“Svaku večer napravim đir centrom grada pa dojam o čistoći centra ne temeljim na par slika i/ili političkoj histeriji, već na temelju stvarnog stanja kroz duži period. Sve slike koje vidite nastale su kroz 10-ak minuta đira gradom. Vjerujem da je moglo biti još materijala, ali nije bilo potrebe jer je već iz ovih kadrova, kako bi Šuta rekao, sve jasno”, napisao je Ivošević.
Ivošević: "Centar Splita podsjeća na Napulj. Krivac je Šuta, a radnici Čistoće trpe kritike"
Evo što o ovoj temi kaže Piplica.
Bojan Ivošević opet u akciji, nakon stupića, sada lovi kante za otpad po noći. Fotografira crne vreće koje Čistoća ionako pokupi za pola sata, i to dobro znajući raspored odvoza.
U mandatu u kojem je obećavao renesansu, Čistoću je doveo na koljena. Danas se ulice peru češće nego tada, otpad se odvozi i noću, a rad nedjeljom je pojačan. Premještanje pretovara otpada nismo napravili zbog sebe, nego zbog želje ljudi koji žive u samom centru – što bi on, kao njihov susjed, trebao dobro znati.
Umjesto da podrži kupnju novih čistilica, novu/staru metu pronašao je u sindikalnom povjereniku. Djelatnici Čistoće po vrućini daju sve od sebe da grad bude čist. Pustite ih da rade svoj posao!