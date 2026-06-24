Piplica (HDZ) Skoki (Centar): "KK Split ste ostavili na aparatima za održavanje života i s dugom od 1,4 milijuna eura"

Toni Piplica, HDZ-ov vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita koji je svoj mandat stavio u mirovanje, reagirao je na istup Igora Skoke iz stranke Centar o stanju u KK Splitu.

Skoko je, prema Pipličinim riječima, izjavio da je klub za vrijeme mandata stranke Centar financijski stabiliziran. Piplica takvu ocjenu oštro odbacuje i tvrdi da je upravo u tom razdoblju došlo do financijskog pada kluba.

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"Nejasno mi je miješanje pojma financijske stabilnosti od strane gradskog vijećnika stranke Centar, Igora Skoke. Jutros je izjavio da je za vrijeme njihova mandata KK Split financijski stabiliziran. Pa pogledajmo kako je ta stabilizacija kluba izgledala", poručio je Piplica.

Navodi da je u mandatu HDZ-a, od 2017. do 2021. godine, dug kluba smanjen za više od milijun eura. Prema njegovim tvrdnjama, nakon smjene tadašnjeg Nadzornog odbora od strane bivšeg gradonačelnika započeli su financijski problemi i gomilanje dugova.

"Dug je narastao na više od milijun eura. Tu su bili zajam od 400 tisuća eura prema gradskoj tvrtki, oko 280 tisuća eura prema Gradu Splitu, 360 tisuća eura obveza po kreditima te oko 360 tisuća eura tekućeg duga", naveo je Piplica.

Dodaje da je klub bio u blokadi, dok su igračima u prosjeku kasnile dvije plaće, kao i pojedini bonusi. Ističe i da je KK Split danas deblokiran te da su troškovi prve momčadi i stručnog stožera smanjeni za oko 25 posto u odnosu na prošlu sezonu.

Piplica podsjeća i na rebalans proračuna krajem prošle godine, koji vijećnici stranke Centar, kako tvrdi, nisu podržali.

"Klub je vratio jedan od dva zajma prema Gradu te u cijelosti podmirio dug prema gradskoj tvrtki. Ove su sezone sve obveze prema igračima i zaposlenicima kluba isplaćene u roku. To je financijska stabilnost kluba, a ne dug od 1,4 milijuna eura kojeg ste ostavili, gospodine Skoko", zaključio je Piplica.