Close Menu

Piloti kanadera su pravi čarobnjaci: Pogledajte snimku s požara iznad Dicma

Vatra je izbila na brdu Čemernica iznad naselja Krušvar, a u gašenje su uključene zemaljske i zračne snage

Požar otvorenog prostora izbio je u nedjelju na području općine Dicmo, na brdu Čemernica iznad naselja Krušvar. Dojava o požaru stigla je upravo na Dan općine Dicmo i blagdan svete Ane, kada se u mjestu održavaju brojna događanja.

Kako je potvrdio zapovjednik DVD-a Sveti Jakov Dicmo Branko, na terenu su angažirana tri vozila i deset vatrogasaca DVD-a Sveti Jakov Dicmo. U pomoć su pristigli i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Sinj s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

U gašenje požara uključene su i zračne snage, odnosno dva protupožarna zrakoplova Canadair, koji iz zraka pomažu u obuzdavanju vatrene stihije na nepristupačnom terenu.

 

Vatrogasci ulažu napore kako bi požar što prije stavili pod nadzor, a više informacija o njegovoj površini, uzroku izbijanja i eventualnoj ugroženosti objekata bit će poznato nakon što intervencija bude privedena kraju.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0