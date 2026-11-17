Vojni zrakoplov MiG-29 srušio se u utorak, 17. studenoga, na poljoprivredno zemljište između Nove i Stare Pazove u Srbiji. Pilot je poginuo, potvrđeno je Radio-televiziji Srbije (RTS).

Prema informacijama koje je objavio RTS, riječ je o zrakoplovu MiG-29 Vojske Srbije, koji je pripadao 204. zrakoplovnoj brigadi stacioniranoj u zračnoj luci Batajnica.

Pilot poginuo u padu zrakoplova

Zrakoplov se srušio na njivu između Nove i Stare Pazove, a RTS-u je potvrđeno da je pilot smrtno stradao.

Na mjesto nesreće upućeni su pripadnici Vojske Srbije, policije i vojne policije, kao i vatrogasci te ekipe hitne medicinske pomoći.

Uzrok nesreće još nije poznat

Okolnosti pada vojnog zrakoplova zasad nisu razjašnjene.

Prema izvješću RTS-a, u trenutku njihove objave nije bilo službenih informacija o uzroku nesreće, a Ministarstvo obrane Srbije još se nije oglasilo.

Više detalja očekuje se nakon očitovanja nadležnih institucija.