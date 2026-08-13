Pilot o potrazi za Portugalcima: "Postojao je problem u cijeloj priči"

Potraga za četvero nestalih portugalskih državljana kod Zavratnice dobila je tragičan nastavak. Nakon što su u srijedu pronađeni živi žena i muškarac, u četvrtak ujutro iz policijskog helikoptera u moru je uočeno tijelo trećeg člana skupine. Izvukli su ga pripadnici Lučke kapetanije Senj. Intenzivna potraga za posljednjim nestalim muškarcem se nastavlja.

Pilot opisao potragu

Domagoj Ištvanović, pilot 392. eskadrile aviona opisao je kako je u srijedu pronađeno dvoje preživjelih.

"Problem u cijeloj priči je što smo letjeli na vrlo malim visinama i malim brzinama. Tijekom pretrage bili smo u vrlo turbulentnom strujanju zraka i to nam je otežavalo da je uočimo. Uočili smo je u jednom naletu od Krka prema Senju. Prvo smo vidjeli SUP dasku koja se tamo našla, ne znam iz kojeg razloga. Nedugo nakon toga uočili smo i unesrećenu. Zadržavali smo poziciju iznad nje oko 45 minuta, dok se nije pojavila brodica Lučke kapetanije i, hvala Bogu, izvukla je živu glavu", ispričao je pilot.

Dodao je kako ih je sama unesrećena uputila na kolegu u blizini.

"Ona je nakon toga objasnila da se u neposrednoj blizini nalazi njezin kolega. Njega su pronašli otprilike dva sata kasnije na stijenama, nedaleko od mjesta gdje je ona pronađena", rekao je Ištvanović, prenosi Nova TV.