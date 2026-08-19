Pili danima pa krenuli paliti? Novi detalji o osumnjičenoj Poljakinji: "Nije svjesna što je napravila"

Ona nije svjesna što je napravila ali bit će kroz neko vrijeme, govori za 24sata o Poljakinji Aleksandri Cichocka koja je jedna osumnjičena za podmetanje požara, izvor blizak istrazi. Naime, kako je otkrio ona je u bliskom prijateljskom odnosu s jednim od okrivljenih.

- Bila je u prolazu kroz Hrvatsku, pili su nekoliko dana, to je bilo alkohola u neograničenim količinama - opisuje sugovornik. Ističe i kako mu nije jasno zašto su to napravili.

- Koliko mi je poznato nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu - govori sugovornik za 24sata.

Podsjetimo, četvorka se sumnjiči da je 14. i 15. kolovoza namjerno izazvala deset požara na području Bilog Briga u Zadru te u Zemuniku Donjem, Galovcu, Donjim Biljanima, Zapužanima, Zemuniku, Zagradu, Lišanima Tinjskim, Škabrnji i Benkovcu.

Policija je u prvoj objavi navela da je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 42, 45 i 46 godina te 33-godišnjom državljankom Poljske. Trojica muškaraca su srpske nacionalnosti, a prema policijskim navodima, u vrijeme počinjenja djela bili su pod znatnim utjecajem alkohola. Jedan od okrivljenih je i Daniel Stegnjaić za kojeg je poznato da je nakon očeve smrti naslijedio obiteljski OPG i nastavio se baviti poljoprivredom. Od 2017. do 18. kolovoza 2026. primio je ukupno 220.974,42 eura poljoprivrednih potpora. Drugi osumnjičeni je i Vladimir Ćupić koji je poznat iz afere 'crno brdo'. Ćupić je naslijedio zemljište na rubu sela koje je ustupio za odlaganje materijala, vjerujući da će se ondje odlagati građevinski otpad, no na zemljištu je završilo oko 140 tisuća tona silikomanganske i feromanganske troske.

Treći osumnjičeni je misteriozni Jovan Miović. O njemu nema javno dostupnog sadržaja koji bi mogao pokazati o kakvoj se osobi radi. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković u ponedjeljak im je odredio jednomjesečni istražni zatvor. Državno odvjetništvo tereti ih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do deset godina. Svi su pritvoreni zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Trojici je istražni zatvor određen i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je jednom određen i zbog opasnosti od bijega jer ima dvojno, hrvatsko i srpsko državljanstvo. Motiv za izazivanje požara zasad nije utvrđen. Sudac Visković kazao je da su se svi osumnjičenici aktivno branili, odnosno iznosili svoju obranu. Dodao je da se zasad ne može isključiti ni mogućnost da se djela naknadno prekvalificiraju, među ostalim i u terorizam, ovisno o tome što će pokazati istraga.

- Zasad su, koliko ja znam, izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga - rekao je Visković, uz napomenu da će se kvalifikacija kaznenih djela moći mijenjati bude li istraga donijela nove spoznaje. Prema dosad utvrđenom, požari su izazivani paljenjem suhe trave uz cestu. To, prema riječima suca istrage, upućuje na namjerno izazivanje požara.

- Na svim tim mjestima tek se mora analizirati nastanak požara. Kada se vidi od čega je nastao požar, onda se mora analizirati njihova odjeća, vidjeti ima li tragova zapaljivog sredstva na njihovoj odjeći... Mi zasad imamo činjenicu da su oni priznali da su palili, kažu da su palili upaljačima i to je sve što imamo - rekao je Visković.