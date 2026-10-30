Pijete li redovito čaj? Veliko istraživanje na gotovo pola milijuna ljudi otkrilo zanimljiv učinak na zdravlje

Šalica čaja mnogima je omiljeni način opuštanja, osobito tijekom hladnijih dana. No ovaj popularni napitak mogao bi imati i važnu ulogu u očuvanju zdravlja krvnih žila, barem prema rezultatima velikog istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu Journal of Internal Medicine.

Znanstvenici su utvrdili da osobe koje redovito piju čaj imaju 11 posto manji rizik od razvoja krvožilnih bolesti u usporedbi s onima koje ga ne konzumiraju.

Istraživanje je obuhvatilo više od 480.000 odraslih osoba u Kini, a njihovo zdravstveno stanje praćeno je u prosjeku nešto više od devet godina.

Tijekom tog razdoblja kod 14.863 sudionika zabilježene su bolesti obuhvaćene istraživanjem, među kojima su bolesti srca, krvnih žila mozga, plućne vaskularne bolesti i bolesti perifernih arterija.

Koliko šalica čaja dnevno je povezano s najmanjim rizikom?

Prema rezultatima koje prenosi njemačka novinska agencija dpa, najmanji rizik od krvožilnih bolesti zabilježen je među sudionicima koji su dnevno pili približno šest do osam šalica čaja.

Ipak, važno je naglasiti da je riječ o povezanosti utvrđenoj promatranjem zdravstvenih i životnih navika sudionika. Rezultati ne dokazuju da upravo pijenje čaja izravno sprječava razvoj bolesti niti da bi svi trebali povećati njegov unos na navedenu količinu.

Crni ili zeleni čaj? Istraživanje pokazalo razliku

Znanstvenici su uspoređivali i različite vrste čaja te uočili zanimljivu razliku.

Crni čaj bio je dosljednije povezan sa smanjenim rizikom od krvožilnih bolesti nego zeleni čaj.

Važna se pokazala i jačina napitka. Najpovoljniji rezultati zabilježeni su kod osoba koje su pile umjereno jak čaj.

S druge strane, konzumacija iznimno vrućeg čaja bila je povezana s povećanim rizikom od krvožilnih bolesti.

Nalazi tako upućuju na to da, osim učestalosti konzumacije, određenu ulogu mogu imati vrsta, jačina i temperatura napitka.

Čaj nije jedini važan: Znanstvenici izdvojili još dvije navike

Autori istraživanja analizirali su i povezanost pijenja čaja s drugim životnim navikama, osobito pušenjem i tjelesnom aktivnošću.

Pokazalo se da su najmanji rizik od krvožilnih bolesti imali sudionici koji su kombinirali redovitu konzumaciju čaja, nepušenje i visoku razinu tjelesne aktivnosti.

„Zajedničke analize pokazale su da su konzumacija čaja, pušački status i tjelesna aktivnost zajedno povezani s krvožilnim rizikom, pri čemu je kombinacija redovitog pijenja čaja, nepušenja i visoke tjelesne aktivnosti bila povezana s najmanjim rizikom”, naveli su autori istraživanja.

Može li čaj zaštititi srce i krvne žile?

Iako rezultati upućuju na moguću korist redovitog pijenja čaja, znanstvenici nisu dokazali izravnu uzročno-posljedičnu vezu između konzumacije ovog napitka i smanjenja rizika od bolesti.

Na zdravlje srca i krvnih žila utječe niz čimbenika, a istraživanje dodatno naglašava važnost cjelokupnog načina života.

Drugim riječima, šalica čaja može biti dio zdravih svakodnevnih navika, ali ne može zamijeniti redovito kretanje, izbjegavanje pušenja i druge mjere očuvanja zdravlja.