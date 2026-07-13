Pijete kavu čim se probudite? Pazite što jedete uz nju, jedna namirnica posebno je problematična

"Ali prvo kava" rečenica je koja nije slučajno postala toliko popularna - mnogi od nas prvo skuhaju kavu, a tek onda posegnu za doručkom, bilo da je riječ o zobenim pahuljicama, pudingu od chia sjemenki ili drugim obrocima bogatim vlaknima, proteinima i zdravim mastima.

Ispijanje kave odmah nakon buđenja ima svoje prednosti i nedostatke.

"Kava se najčešće pije na prazan želudac, pa je u kombinaciji s određenim namirnicama puno lakše primijetiti kako međusobno djeluju", objašnjava dr. Chris Mohr, nutricionist i savjetnik za fitness i prehranu.

"Budući da većina ljudi svako jutro slijedi istu rutinu, te kombinacije mogu utjecati i na probavu i na to kako ćete se osjećati tijekom dana."

To, međutim, ne znači da ne možete istodobno piti kavu i doručkovati. Naprotiv, hrana može usporiti apsorpciju kofeina, pa ćete energiju dobivati postupnije, bez osjećaja nervoze ili drhtavice, a može i smanjiti rizik od žgaravice. No važno je odabrati prave namirnice, piše Parade, prenosi N1.

"Poznavanje načina na koji različite namirnice i pića utječu na organizam tijekom dana može vam pomoći da donosite bolje odluke pri odabiru doručka", rekao je dr. Mohr za Parade.

Kako bi olakšali taj izbor, registrirani dijetetičari otkrivaju koju namirnicu nikako ne bi preporučili kombinirati s jutarnjom kavom – ili barem savjetuju da dvaput razmislite prije nego što to učinite.

Nemojte kombinirati ovu popularnu namirnicu s jutarnjom kavom

Prema riječima nutricionista, dobro je razmisliti prije nego što uz jutarnju kavu pojedete grejp ili popijete njegov sok. To nije nužno loše za svakoga, ali cijeli plod i sok od grejpa mogu produljiti djelovanje kofeina, izazvati žgaravicu i stupiti u interakciju s određenim lijekovima.

"Preporučujem da između konzumacije grejpa i kofeina prođe najmanje deset sati kako bi se oko 75 posto kofeina prirodno izlučilo iz organizma", objašnjava Julia Zumpano, registrirana dijetetičarka Cleveland Clinica.

"Kofeinu može trebati između 25 i 30 sati da gotovo potpuno nestane iz organizma."

Ipak, naglašava da svatko drugačije metabolizira kofein.

"Ako kofein razgrađujete sporije i primjećujete izraženije nuspojave kada isti dan konzumirate i kofein i grejp, najbolje je tu kombinaciju u potpunosti izbjegavati", kaže Zumpano.