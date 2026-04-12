Pijete jutarnju kavu? Farmaceutkinja savjetuje oprez ako uzimate određene lijekove

Kava je za mnoge ljude dio svakodnevne rutine. Daje nam energetski poticaj za početak dana, a može imati i povoljne učinke na zdravlje. Ipak, postoji i potencijalni nedostatak: jutarnja šalica kave možda se ne slaže dobro s određenim lijekovima, osobito ako ih uzimate u to doba dana, piše EatingWell.

Kava može na mnogo načina djelovati na lijekove. "Kava može promijeniti način na koji se određeni lijekovi apsorbiraju, metaboliziraju ili izlučuju iz tijela", objašnjava farmaceutkinja dr. Jennifer Bourgeois. "Može ubrzati pražnjenje želuca, zbog čega lijek prođe kroz organizam prije nego što se u potpunosti apsorbira. Također se natječe za iste jetrene enzime, poput CYP1A2, koje koriste i neki lijekovi, što može dovesti do povećanja ili smanjenja njihove razine u krvotoku."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Srećom, to ne znači da se morate u potpunosti odreći kave, ali možda ćete morati prilagoditi vrijeme kada uzimate lijekove i kada pijete kavu. U nastavku pročitajte na koje lijekove Bourgeois upozorava da mogu imati interakciju s vašom jutarnjom šalicom kave.

Antidepresivi

Ako vam je liječnik propisao antidepresiv, pripazite da ne pijete kavu neposredno nakon uzimanja lijeka jer to može smanjiti njegovu učinkovitost. Primjerice, kofein iz kave može stvoriti spoj s antidepresivom escitalopramom, što tijelu otežava apsorpciju lijeka. Budući da se manje lijeka apsorbira, on može biti manje djelotvoran.

Drugi antidepresivi, poput klomipramina i imipramina, razgrađuju se pomoću istog enzima (CYP1A2) kao i kofein. Ako uzimate te lijekove s kavom, postoji mogućnost da se neće metabolizirati jednako brzo, što može dovesti do viših razina lijeka u krvi tijekom duljeg razdoblja. Uz to, ovakva interakcija mogla bi pojačati učinke kofeina, zbog čega se možete osjećati nervozno i nemirno.

Lijekovi za štitnjaču

Hipotireoza je stanje u kojem štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona. Bez odgovarajuće razine hormona možete osjećati prekomjeran umor, bolove u zglobovima i mišićima, depresiju ili primijetiti debljanje.

Bourgeois objašnjava da kava može značajno smanjiti apsorpciju levotiroksina, lijeka koji se koristi za liječenje hipotireoze. Neka su istraživanja pokazala da kava smanjuje apsorpciju ovog lijeka za čak 50 %. "To može dovesti do nestabilnih razina hormona štitnjače i trajnih simptoma poput umora ili mentalne zamagljenosti", kaže Bourgeois. "Zato se pacijentima savjetuje da pričekaju 30 do 60 minuta nakon uzimanja lijeka za štitnjaču prije nego što popiju kavu."

Isto bi moglo vrijediti i za čaj. Jedno je istraživanje otkrilo da su ljubitelji čaja imali slične učinke kao i ljubitelji kave, s manjom apsorpcijom levotiroksina kada se lijek uzimao unutar četiri sata od ispijanja čaja s kofeinom. su

Lijekovi za osteoporozu

Lijekovi koji se koriste za liječenje osteoporoze, kao što su risedronat i alendronat, ne bi se trebali uzimati s kavom. "Bilo da se radi o kavi s kofeinom, bezkofeinskoj kavi ili čak mlijeku ili soku, sve to može smanjiti apsorpciju zbog načina na koji se lijek veže i otapa. Najsigurnije je ovaj lijek uvijek uzimati isključivo s običnom vodom", savjetuje Bourgeois.

Lijekovi za prehladu i alergije

Pseudoefedrin je nazalni dekongestiv koji se može kupiti bez recepta za ublažavanje začepljenog nosa uzrokovanog prehladom ili alergijama. Poput kofeina, i pseudoefedrin je stimulans. Stoga, kada se uzima zajedno s kavom, može pojačati nuspojave, zbog čega se možete osjećati nervozno i nemirno. Osobe s dijabetesom trebale bi biti posebno oprezne pri konzumaciji kofeina s ovim lijekom - neka su istraživanja pokazala da kombinacija može povisiti razinu šećera u krvi i tjelesnu temperaturu.

Antipsihotici

Osobe koje uzimaju antipsihotike poput fenotiazina, klozapina, haloperidola ili olanzapina možda će morati prilagoditi vrijeme ispijanja jutarnje kave. Kava može ometati sposobnost tijela da metabolizira ove lijekove.

Lijekovi za astmu

Ako imate astmu, stanje koje uzrokuje upalu i nadraženost dišnih putova, liječnik vam može propisati bronhodilatator poput aminofilina ili teofilina. Ovi lijekovi opuštaju mišiće u dišnim putovima i olakšavaju disanje. Uobičajene nuspojave uključuju mučninu, glavobolju, nemir i razdražljivost. Konzumacija previše kofeina, bilo iz kave, čaja ili energetskih napitaka, može pojačati nuspojave koje možete doživjeti tijekom uzimanja ovog lijeka.

Lijekovi za razrjeđivanje krvi

Lijekovi za razrjeđivanje krvi često se preporučuju osobama koje su pod rizikom od stvaranja krvnih ugrušaka nakon operacije ili imaju određene bolesti srca ili krvnih žila. Budući da ti lijekovi sprječavaju zgrušavanje krvi, najčešća nuspojava je rizik od krvarenja. Uzimanje ovih lijekova s kavom je rizično jer i kofein može usporiti zgrušavanje krvi, što dodatno povećava rizik od krvarenja ili nastanka modrica.

Osim toga, istraživanja su pokazala da kava može sniziti pH vrijednost u želucu, što može ubrzati vrijeme apsorpcije drugih lijekova za razrjeđivanje krvi, poput aspirina. Budući da se lijek brže apsorbira, tijelu je odjednom dostupna veća količina, što može pojačati mogućnost krvarenja.

Stručni savjet

Mnogi od nas vesele se prvoj jutarnjoj šalici kave. Iako je kava povezana s brojnim zdravstvenim prednostima, vrijedi provjeriti ometa li djelovanje nekog od lijekova koje uzimate. Ovaj popis je dobro polazište. Ako uzimate neki od navedenih lijekova, možda ćete morati prilagoditi vrijeme ispijanja kave i uzimanja lijekova. Međutim, ako imate konkretna pitanja o mogućim interakcijama hrane ili pića s vašim lijekovima, svakako se obratite svom liječniku ili ljekarniku, prenosi Index.