Pijavica poharala Novu Bukovicu: Umirovljenici odnijela dio krova i zida, susjedi mole za pomoć

Snažno nevrijeme praćeno pijavicom pogodilo je danas područje Nove Bukovice u Virovitičko-podravskoj županiji te prouzročilo veliku materijalnu štetu na kućama i krovištima.

Među teško oštećenim objektima je i kuća umirovljenice Gordane Kraljik. Snažan vjetar odnio je dio krova i zida, zbog čega je njezin dom sada izravno izložen kiši i novim oborinama.

Susjedi su se organizirali kako bi joj pomogli te su uputili apel građevinskim tvrtkama, obrtnicima i svima koji mogu osigurati potreban materijal, opremu ili radnu snagu.

Prvi je cilj što prije privremeno zaštititi oštećeno krovište kako kiša ne bi prouzročila dodatnu štetu, a nakon toga, čim okolnosti dopuste, krenuti u potpunu sanaciju.

„Svaka pomoć u ovom je trenutku dobrodošla, osobito pomoć građevinskih tvrtki i obrtnika koji bi svojim radnicima, opremom ili materijalom mogli pomoći da se kuća što prije zaštiti od kiše”, poručili su susjedi.