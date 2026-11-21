Snažno nevrijeme koje je tijekom noći s petka na subotu zahvatilo dijelove južne Dalmacije ostavilo je posljedice i na poluotoku Pelješcu. Posebno dramatično bilo je na području Orebića, gdje je, prema svjedočanstvu mještanina, oko tri sata ujutro prošao iznimno snažan vjetar koji je prouzročio štetu na obiteljskim kućama, stablima i drugim objektima. Postoji sumnja da se radilo o pijavici koja je s mora prešla na kopno.

Čitatelj Dalmacije Danas poslao nam je fotografije nastale nakon nevremena, na kojima se vide oštećena stabla i razlomljene grane. Posebno se ističe oštećenje velikog bora, a na jednoj od fotografija vidljiva je i velika odlomljena grana koja je završila u blizini plaže.

"Podiglo je dvije velike svlačionice i bacilo ih preko visokog zida"

"Noćas oko 3 bio je šijun po istočnom dijelu Orebića. Ima štete na obiteljskim kućama. Na nogometnom igralištu podiglo je dvije velike svlačionice i bacilo ih preko visokog zida", opisuje nam mještanin dramatične događaje tijekom noći.

Prema njegovim riječima, svlačionice su u međuvremenu vraćene na mjesto, zbog čega nije uspio fotografirati njihov položaj neposredno nakon nevremena. Ipak, snažan vjetar ostavio je druge vidljive tragove na okolnom području, a posebno ga je iznenadila težina odlomljenih grana koje su završile na udaljenosti od stabala. Navode o premještanju svlačionica i šteti na kućama zasad imamo na temelju svjedočanstva mještanina, bez dodatne službene potvrde.

"Mislim da je pijavica izašla na kopno. Ova grana na plaži jako je teška, a bačena je dosta od debla", dodaje naš sugovornik. Objašnjava da se na Pelješcu za takvu vrtložnu pojavu tradicionalno koristi izraz šijun, koji lokalno stanovništvo dobro poznaje. Fotografije prikazuju oštećenja kakva može uzrokovati snažan vjetar, ali same po sebi nisu dovoljne da se utvrdi je li riječ o pijavici, tornadu nad kopnom ili drugoj vrsti olujnog vjetra.

Sjeverna strana Pelješca također pod udarom tuče

Nevrijeme nije bilo ograničeno samo na Orebić, a dijelove Pelješca tijekom noći zahvatili su i snažni pljuskovi praćeni tučom. Prema riječima našeg sugovornika, sjeverna strana poluotoka prošla je znatno gore po pitanju tuče, a u pojedinim mjestima ledena zrna zadržala su se i nakon prolaska oluje. Kao primjer navodi Kunu na Pelješcu, gdje su, prema njegovu svjedočanstvu, još bili vidljivi nanosi tuče.

Na jugu Dalmacije mjestimice je palo do 30 milimetara oborine, odnosno 30 litara kiše po četvornom metru. Riječ je o oborinama koje su u relativno kratkom razdoblju pratile snažne grmljavinske sustave, a ponegdje su bile povezane s tučom i jakim udarima vjetra. Lokalni karakter nevremena pritom je doveo do velikih razlika među pojedinim mjestima, pa su neka područja prošla sa znatno manje oborine i slabijim vjetrom.

Podsjetimo, Dalmacija Danas već je izvijestila o snažnim grmljavinskim sustavima koji su tijekom petka i noći zahvaćali različite dijelove Dalmacije. Najizraženije večernje nestabilnosti premjestile su se prema Pelješcu, Dubrovniku i Konavlima, gdje su se razvijali visoki olujni oblaci, a meteorološki radar bilježio je kumulonimbuse visoke i do deset kilometara. Noćašnji događaji u Orebiću nastavak su tog vrlo nestabilnog vremenskog razdoblja tijekom kojeg su na relativno malom prostoru zabilježeni snažni pljuskovi, tuča i lokalno vrlo jak vjetar.

Od jutra smirivanje, ali poslijepodne ponovno nestabilno

Nakon burne noći vrijeme se tijekom subotnjeg jutra u većem dijelu Dalmacije postupno stabiliziralo, uz prestanak intenzivnijih oborina i pojavu sunčanih razdoblja. Međutim, stabilizacija nije bila potpuna jer je već u ranim poslijepodnevnim satima u dijelu regije ponovno došlo do razvoja oblaka i mjestimičnih nestabilnosti. Takve promjene pokazale su da se atmosfera još nije potpuno smirila nakon prolaska noćnih grmljavinskih sustava.

Unatoč promjenjivom vremenu, u Dalmaciji se zadržava relativno toplo za drugu polovicu studenoga, s temperaturama zraka uglavnom od 13 do 19 Celzijevih stupnjeva. U područjima sa sunčanim razdobljima vrijeme je osjetno ugodnije, dok se ondje gdje ima više oblaka ili povremenih pljuskova osjeća nešto svježije. Ipak, ovakvi temperaturni uvjeti neće se dugo zadržati jer već početkom novog tjedna slijedi promjena.

Nedjelja donosi jugo i kišu, a u ponedjeljak stiže zahlađenje

U nedjelju, 22. studenoga, očekuje se novo pogoršanje vremena, uz porast naoblake, češću kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će zapuhati umjereno i jako jugo, a ponegdje se očekuju i olujni udari, osobito tijekom drugog dijela dana. Zbog nepovoljnih uvjeta ponovno su moguća otežana putovanja morem i poteškoće u aktivnostima na otvorenom, pa valja pratiti meteorološka upozorenja i obavijesti prijevoznika.

Prema trenutačnim prognostičkim materijalima, već u ponedjeljak, 23. studenoga, slijedi zahlađenje, koje će se osjetiti i na obali i u dalmatinskom zaleđu. Nakon prolaska novog vremenskog poremećaja očekuje se pad temperature, a u Zagori će zahlađenje biti izraženije nego uz more. Tako će nakon razdoblja neuobičajeno toplog i vrlo nestabilnog studenoga Dalmacija ponovno osjetiti hladnije vremenske prilike, primjerenije završetku jeseni.