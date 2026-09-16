Pijani vozač vozio na D1 u suprotnom smjeru: U zavoju umalo izazvao dvije tragedije

Policijski službenici Postaje prometne policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Obijesna vožnja u cestovnom prometu iz članka 226. stavak 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Nakon zaprimljene dojave o nepoznatom vozilu i vozaču koji je na D1 vozio u suprotnom smjeru, policijski službenici su odmah nakon izlaska na teren, pronašli i uhitili vozača. S obzirom na to da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola i izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,59 g/kg, odveden je na preventivni liječnički pregled nakon čega je doveden i zadržan u postaji do otrježnjenja.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 41-godišnjak 15. rujna 2026.g. oko 00,30 sati na cesti D-1 predio Mravince, osobnim vozilom iz obijesti teško kršio propise o sigurnosti prometa na cestama upravljajući vozilom u alkoholiziranom stanju.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 41-godišnjak na cesti D1 koja je označena kao brza cesta vozio u suprotnom odnosno zabranjenom smjeru te je dva puta izazvao opasnost za život drugih sudionika u prometu tako da je ulaskom u zavoj doveo u neposrednu opasnost vozače u osobnim vozilima koji su se kretali u dozvoljenom smjeru, a koji su kako bi izbjegli direktni sudar morali poduzeti nagli manevar skretanja.

Konačno oko 00,49 sati dolaskom ispred ulaza u tunel 41-godišnjak se polukružno okreće za 180 stupnjeva, nakon čega nastavlja vožnju dozvoljenim smjerom i napušta vozilom D1 nakon čega je uhićen.

Nakon dovršenog istraživanja, uz kaznenu prijavu, 41-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.