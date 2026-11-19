Jučer, 18.studenoga 2026. godine oko 19:35 sati u mjestu Donji Proložac, u Ulici svetog Mihovila, dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene dvije pješakinje.

Prometna nesreća dogodila se kada je 61-godišnji muškarac, upravljajući osobnim vozilom, krećući se iz smjera Glavine Donje dolaskom na mjesto događaja vozilom udario dvije pješakinje, 38-godišnjakinju i maloljetnicu, koje su se kretale uz rub kolnika.

Utvrđeno je da vozač brzinu kretanja vozila nije prilagodio stanju i osobinama ceste te vremenskim uvjetima. U prometnoj nesreći 38-godišnja pješakinja zadobila je teške tjelesne ozljede i zadržana je na daljnjem liječenju u splitskoj bolnici. Druga, maloljetna pješakinja zadobila je lakše tjelesne ozljede i otpuštena je iz bolnice. Obavljenim alkotestiranjem 61-godišnjem vozaču utvrđena je koncentracija alkohola od 1,37 g/kg. Od vozača su također uzeti uzorci krvi i urina radi daljnje analize.

Vozač je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 61-godišnjak počinio kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona i danas će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.