Pijani vozač Mercedesom napravio kaos: Rušio stupove i prometne znakove, sud ga blaže kaznio

Teška prometna nesreća dogodila se u nedjelju navečer na državnoj cesti D-3 u Donjoj Zelini, nedaleko od Svetog Ivana Zeline. Kako piše Index, 32-godišnji vozač Mercedesa izgubio je nadzor nad automobilom, sletio s ceste te porušio stupove i prometne znakove. Nesreća se dogodila oko 20.20 sati dok se vozač zagrebačkih registarskih oznaka kretao iz smjera juga prema sjeveru. Dolaskom u zavoj nije prilagodio brzinu stanju i osobitostima ceste, zbog čega je Mercedes završio izvan kolnika.

Automobil završio u odvodnom kanalu

Nakon slijetanja na mekani teren automobil je najprije udario u jedan, a potom i u drugi stup. Od siline udara jedan je stup zajedno s postoljem odbačen u odvodni kanal. Vozilo se nastavilo nekontrolirano kretati te je naletjelo na tri prometna znaka. Mercedes je zatim završio u odvodnom kanalu, nastavio se njime kretati, a potom se ponovno vratio na kolnik, gdje se konačno zaustavio. Unatoč dramatičnom slijedu događaja, ozlijeđenih osoba nije bilo, no nastala je materijalna šteta.

Vozio s 1,69 promila i bez pojasa

Policijskim očevidom utvrđeno je da je 32-godišnjak upravljao vozilom s 1,69 promila alkohola u krvi. Tijekom vožnje nije koristio ni sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebne policijske prostorije do otrježnjenja, nakon čega je doveden pred Općinski sud u Sesvetama. Policija je predložila novčanu kaznu od 1710 eura i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije.

Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu predloženu novčanu kaznu od 1.710 eura, ali je zabranu upravljanja automobilom odredio u trajanju od samo jednog mjeseca.