Pijani vozač kamionom udario u zid kafića pa pobjegao, završio u zatvoru

U utorka, 23. lipnja u 22 sata u Zatonu u ulici Trg Gabrijela Cvitana, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na način da je 31-godišnji vozač upravljajući teretnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, izgubio nadzor nad vozilom uslijed čega prednjim desnim dijelom vozila udara u kameno betonski zid ugostiteljskog objekta vlasništvo 42-godišnjaka, koje oštećuje.

Nakon što je prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom vozač je napustio mjesto događaja, a da oštećenom vlasniku nije ostavio osobne podatke i podatke o vozilu kojim je prouzročio prometnu nesreću.

Brzim postupanjem policije vozač je pronađen te je izvršenom kontrolom utvrđeno da teretnim vozilom upravlja za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije te je izvršenim alkotestiranjem vozaču utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,66 g/kg.

Vozač je je uhićen zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Jučer, 24. lipnja vozač je uz optužni prijedlog odveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama zatražena kazna zatvora u trajanju od 30 dana, izricanje ukupne novčane kazna u iznosu od 1.870 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima "B" kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je vozaču odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Šibeniku.