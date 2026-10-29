Pijani vozač (60) ponovno uhvaćen u Makarskoj: Dvaput kažnjen u četiri mjeseca, sada završio u zatvoru

Makarska policija u srijedu, 28. listopada, oko 20:25 sati na Obali kralja Tomislava zaustavila je 60-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,66 promila alkohola, a tijekom kontrole kod sebe nije imao ni vozačku dozvolu.

Vozač je odmah isključen iz prometa i uhićen, nakon čega je u žurnom postupku doveden pred nadležni sud.

Dvaput kažnjen u posljednja četiri mjeseca

Policijskom provjerom utvrđeno je da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja. Naime, 60-godišnjak je u posljednja četiri mjeseca već dva puta prekršajno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Budući da prethodno izrečene novčane kazne očito nisu spriječile ponavljanje istovrsnih prekršaja, policija je sudu predložila određivanje zadržavanja te izricanje kazne zatvora u trajanju od 20 dana i zabrane upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci.

Sud je 60-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.