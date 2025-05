Pijani turisti već su krenuli raditi probleme u centru grada. Ivošević: "Ovo je problem svih obalnih gradova tijekom ljetnih mjeseci"

Sezona je u Splitu već krenula, a s njom dolazi i gorući problem s kojim se bore građani samog splitskog centra. Naime, svake godine pijani turisti nerijetko rade probleme u centru grada, a snimke se brzo kruže društvenim mrežama. Isto je već započelo i sada.

Tijekom konferencije za medije zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević komentirao je snimke pijanih turista koji već rade nerede po centru grada.

"Volim kada se u Splitu priča o tom narativu. Nadam se da će se snimke koje sam nedavno podijelio iz Dubrovnika će jednako biti u prilogu da bude vidljivo da zapravo cijela Hrvatska ima problem u ljetnim mjesecima", započeo je Ivošević.

"Kazne su već počeli pisati zaštitari zajedno s komunalnim redarima, tu je i policija koja ureduje. Ponovit ću, problem je Zakon o trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji Vlada Republike Hrvatske odbija promijeniti. Oduzeli su Gradu mogućnost dirigiranja trgovina u, recimo, Marmontovoj. Nedavno je Županija u Kružićevoj u neadekvatnom prostoru izdala minimalne tehničke uvjete za noćni klub. To znači da gradska pravila za taj ugostiteljski objekt više ne vrijede. Sam je odlučio raditi do 2 ujutro ali ako želi može raditi do 6 ujutro. Nešto se hitno mora na državnoj razini napraviti jer je ovo problem svih obalnih gradova tijekom ljetnih mjeseci koji se vrlo lako može riješiti ako država reagira", rekao je Ivošević.

"Pozivam gospodina Glavinu, koji se voli hvaliti dobrim turističkim rezultatima, ako želi ono što govori - kvalitetu ne kvantitetu gostiju koji dolaze - dajte sukno i škare jedinicama lokalne samouprave jer najbolje znamo što gradu treba", zaključio je Ivošević.