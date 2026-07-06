Pijani skiper uhvaćen kod Palmižane: Na plovilu imao putnike, izmjereno mu 1,35 promila

Policijski službenici Policijske postaje Hvar i Lučki kapetan jučer su u uvali Vinogradišće na Palmižani proveli zajednički nadzor pomorskog prometa, tijekom kojeg je zaustavljen 48-godišnjak koji je upravljao plovilom pod utjecajem alkohola. Kako je utvrđeno tijekom postupanja, skiperu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,35 g/kg.

Kažnjen s 900 eura

Zbog počinjenog prekršaja izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 900 eura. Posebno zabrinjava podatak da su se, uz njega, na plovilu nalazila još tri putnika. S obzirom na to da je upravljao plovilom pod utjecajem alkohola, Lučki kapetan mu je, temeljem zakonskih propisa, izdao mjeru privremenog oduzimanja dozvole u trajanju od osam dana.

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Osim toga, 48-godišnjak je odmah isključen iz pomorskog prometa.