Pijani muškarac napravio kaos u trogirskom lokalu: Vrijeđao policajce, kod njega pronađen kokain

Policijski službenici Policijske postaje Trogir intervenirali su 29. srpnja oko 1:20 sati u ugostiteljskom objektu zbog dojave o narušavanju javnog reda i mira.

Vikao i galamio u alkoholiziranom stanju

Dolaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 55-godišnjak, u vidno alkoholiziranom stanju, vikom i galamom uznemiravao goste i narušavao javni red i mir. Tijekom provjere identiteta i uhićenja muškarac je nastavio s neprimjerenim ponašanjem te je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike.

Policija je kod njega pronašla i oduzela vrećicu u kojoj se nalazila manja količina kokaina.

Policija tražila 15 dana zadržavanja

Muškarac je uhićen i odveden pred nadležni sud. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da mu se odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana, kazna zatvora od 20 dana te novčana kazna od 1.000 eura.

Sud mu je odredio zadržavanje do 7. kolovoza 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor.