Pijani muškarac na splitskom kolodvoru pokazivao spolovilo policajcima

Na mjesto događaja stigli su policijski službenici koji su ga upozorili da prestane s neprimjerenim ponašanjem. Međutim, 32-godišnjak se, prema navodima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, oglušio na njihova upozorenja i naredbe.

Budući da nije prestajao narušavati javni red i mir, policajci su nad njim upotrijebili sredstva prisile te ga uhitili.

Zbog alkoholiziranosti muškarac je odveden i na liječnički pregled.

Ni nakon dolaska u policijsku postaju nije se smirio, nego je, kako navodi policija, nastavio s ponašanjem zbog kojeg je prethodno i uhićen.

Nakon policijskog postupanja 32-godišnjak je odveden na sud, no sud je odlučio pustiti ga na slobodu.

Policija navodi da je policajcima pokazivao spolovilo.

Protiv njega su podnijeli optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira te vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika. Riječ je, navodi policija, o ponavljaču koji je u posljednje tri godine više puta kažnjavan zbog različitih prekršaja. Sud ga je ipak pustio na slobodu.