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Pijani motociklist pao u Dalmaciji, zadobio je teške ozljede

Nije prilagodio brzinu, izgubio nadzor i pao

Jučer, 23. lipnja u 13,30 sati u Vodicama, u Ulici Kamila Pamukovića dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se na način da je 50-godišnjak pod utjecajem alkohola, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, nije prilagodio brzinu kretanja uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem motocikla te pada na tlo.

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U Općoj bolnici u Šibeniku 50-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju. Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 50-godišnjaka, nakon dobivene analize krvi i urina, bit će podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.

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