Pijani dječak teško ozlijeđen u tri ujutro. Morali ga prevesti helikopterom

Maloljetnik je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se u subotu rano ujutro dogodila na području Slatine, nakon što je tijekom vožnje električnim romobilom izgubio nadzor i pao na kolnik.

Prema informacijama policije, maloljetnik je upravljao električnim romobilom i kretao se kolnikom. Iako je tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu, brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti. U jednom je trenutku izgubio nadzor nad romobilom te pao zajedno s njim na kolnik.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je u organizmu imao 0,61 g/kg alkohola. Od njega su potom uzeti uzorci krvi i urina koji će biti poslani na daljnja vještačenja.

Maloljetnik je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Virovitica, hitnom helikopterskom medicinskom službom prevezen je u Klinički bolnički centar Osijek.

U nesreći je nastala i materijalna šteta.

Policija podsjeća vozače električnih romobila na osnovna pravila sigurnog sudjelovanja u prometu:

električnim romobilom samostalno smiju upravljati osobe s navršenih 14 godina

tijekom vožnje obavezno je korištenje zaštitne kacige

slušalica se smije koristiti samo u ili na jednom uhu

električnim romobilom smije se prevoziti isključivo osoba koja njime upravlja

najveća dopuštena brzina iznosi 25 km/h, ali brzinu uvijek treba prilagoditi uvjetima na površini kojom se kreće

noću i u uvjetima smanjene vidljivosti vozač mora biti označen reflektirajućim prslukom ili odjećom, dok romobil mora imati odgovarajuću rasvjetu

prije prelaska kolnika potrebno je procijeniti udaljenost i brzinu vozila te prijelaz obaviti tek kada je sigurno

ako preko kolnika nema označene biciklističke staze, vozač mora sići s romobila i preko prijelaza ili kolnika prijeći gurajući ga poput pješaka