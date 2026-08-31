Close Menu

Pijani dječak teško ozlijeđen u tri ujutro. Morali ga prevesti helikopterom

Iako je imao kacigu

Maloljetnik je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se u subotu rano ujutro dogodila na području Slatine, nakon što je tijekom vožnje električnim romobilom izgubio nadzor i pao na kolnik.

Prema informacijama policije, maloljetnik je upravljao električnim romobilom i kretao se kolnikom. Iako je tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu, brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti. U jednom je trenutku izgubio nadzor nad romobilom te pao zajedno s njim na kolnik.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je u organizmu imao 0,61 g/kg alkohola. Od njega su potom uzeti uzorci krvi i urina koji će biti poslani na daljnja vještačenja.

Maloljetnik je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Virovitica, hitnom helikopterskom medicinskom službom prevezen je u Klinički bolnički centar Osijek.

U nesreći je nastala i materijalna šteta.

Policija podsjeća vozače električnih romobila na osnovna pravila sigurnog sudjelovanja u prometu:

  • električnim romobilom samostalno smiju upravljati osobe s navršenih 14 godina
  • tijekom vožnje obavezno je korištenje zaštitne kacige
  • slušalica se smije koristiti samo u ili na jednom uhu
  • električnim romobilom smije se prevoziti isključivo osoba koja njime upravlja
  • najveća dopuštena brzina iznosi 25 km/h, ali brzinu uvijek treba prilagoditi uvjetima na površini kojom se kreće
  • noću i u uvjetima smanjene vidljivosti vozač mora biti označen reflektirajućim prslukom ili odjećom, dok romobil mora imati odgovarajuću rasvjetu
  • prije prelaska kolnika potrebno je procijeniti udaljenost i brzinu vozila te prijelaz obaviti tek kada je sigurno
  • ako preko kolnika nema označene biciklističke staze, vozač mora sići s romobila i preko prijelaza ili kolnika prijeći gurajući ga poput pješaka

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
6
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
2
Sad
2
Mad
10