Pijani biciklist završio u bolnici s teškim ozljedama

U subotu, 14. studenoga oko 20,15 sati u Vodicama u Ulici Plimica, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što 64-godišnjak, upravljajući biciklom pod utjecajem alkohola, ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu kretanja bicikla, uslijed čega je izgubio ravnotežu te zajedno s biciklom pao na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 64-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, a također su mu izuzeti krv i urin radi daljnje analize.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 64-godišnjaka bit će podnesen obavezni prekršajni nalog.