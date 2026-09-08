Pijani 47-godišnjak divljao u splitskoj trgovini: Pljunuo djelatnicu, pokušao je gađati pivom

Splitska policija uhitila je 47-godišnjaka koji je u alkoholiziranom stanju narušavao javni red i mir u trgovini, vrijeđao i pljunuo djelatnicu te pokušao prema njoj baciti limenku piva. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Incident se dogodio 6. rujna, kada su policijski službenici Druge policijske postaje Split zaprimili dojavu djelatnika trgovine o muškarcu koji viče i razbija.

Prema policijskom izvješću, 47-godišnjak je uzimao artikle i stavljao ih u džepove. Nakon što ga je djelatnica upozorila da ih ostavi, počeo je vikati i vrijeđati je, a potom ju je pljunuo.

S police je zatim uzeo limenku piva s namjerom da je baci prema djelatnici, no u tome ga je spriječio drugi zaposlenik trgovine. Prilikom udaljavanja srušio je metalnu policu za novine, nakon čega je napustio trgovinu.

Policija ga pronašla u blizini

Policijski službenici ubrzo su ga pronašli u neposrednoj blizini i uhitili. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,49 promila.

Smješten je u posebne prostorije policije do otrježnjenja, nakon čega je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Od 2025. godine sankcioniran devet puta

Policija navodi da je 47-godišnjak od 2025. godine zbog narušavanja javnog reda i mira sankcioniran čak devet puta, od čega je četiri puta pravomoćno kažnjen.

U gotovo svim slučajevima, prema policijskim podacima, javni red i mir narušavao je na sličan način, u alkoholiziranom stanju, vikom, galamom i neprimjerenim ponašanjem uznemirujući prolaznike i prisutne građane.

U žurnom postupku odveden je na sud. Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora od 30 dana te zaštitna mjera zabrane posjećivanja trgovine.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.