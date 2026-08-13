Pijana vozila Splitom usred bijela dana: Napuhala 2,07 promila, a ono što je policija otkrila nakon provjere još je šokantnije

Splitska policija uhitila je 53-godišnju vozačicu koja je u utorak poslijepodne automobilom upravljala s čak 2,07 promila alkohola u organizmu. Nakon provjere utvrđeno je da joj ovo nije prvi ozbiljan prometni prekršaj, a sud ju je na kraju poslao iza rešetaka. Policijski službenici Policijske postaje Split zaustavili su 53-godišnjakinju u utorak, 11. kolovoza 2026. godine, u 14:48 sati u Ulici Bruna Bušića u Splitu. Alkotestiranjem je utvrđeno da je automobilom upravljala pod utjecajem alkohola, a izmjerena joj je koncentracija od čak 2,07 g/kg. Vozačica je odmah uhićena i dovedena u prostorije policijske postaje, gdje je provedena prekršajna obrada, nakon čega je smještena u prostorije za zadržavanje.

Već kažnjavana, ove godine izazvala nesreću s ozlijeđenom osobom

Provjerom njezine dosadašnje kažnjavanosti policija je utvrdila da je riječ o ponavljačici prometnih prekršaja.

Naime, 53-godišnjakinja je već u srpnju 2025. godine počinila prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola, dok je u ožujku ove godine izazvala prometnu nesreću u kojoj je jedna osoba ozlijeđena. Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je sudu predložila da joj se odredi zadržavanje, izrekne zatvorska kazna u trajanju od 60 dana, ukupna novčana kazna od 190 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 18 mjeseci.

Sud je poslao u zatvor

Sud je rješenjem 53-godišnjakinji odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana. Nakon donošenja sudske odluke vozačica je predana u zatvor.