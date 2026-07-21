Pijana vozila Splitom s 1,72 promila: 29-godišnjakinja ove godine već dvaput skrivila nesreće pijana

Policijski službenici Prve policijske postaje Split su u nedjelju, 19. srpnja 2026. godine u 02:07 sati u Starčevićevoj ulici u Splitu zaustavili osobno vozilo kojim je upravljala 29-godišnjakinja. Obavljenom kontrolom i alkotestiranjem izmjerena joj je koncentracija alkohola od 1,72 g/kg. S obzirom na to da je vozačica počinila osobito težak prekršaj u prometu i vozila unatoč izrazito visokom stupnju alkoholiziranosti, uhićena je i u žurnom postupku odvedena na sud.

Radi se o osobi koja je ove godine pod utjecajem alkohola dva puta izazvala prometne nesreće.

Kako dosadašnje sankcije nisu postigle svrhu i na nju očito nisu imale utjecaj sudu je predloženo da joj se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud nije prihvatio prijedlog za zadržavanje već ju je nakon saslušanja pustio na slobodu.