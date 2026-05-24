Pijana vozačica zabila se ljudima u kuću, vlasnici ispričali detalje: "Ležao sam u sobi kada sam čuo udarac..."

Pijana vozačica automobilom se zabila u kuću. Zbog brzine je zahvatila rub kolnika i završila u kući 71-godišnjeg mještanina. Ozlijeđenih nema, a nastala je materijalna šteta. Vozačica je dobila kaznu i prekršajni nalog.

Vlasnici kuće u Uljaniku kraj Garešnice za Dnevnik Nove TV ispričali su kako je sve izgledalo.

"Bio sam budan, ležao sam u sobi kada sam čuo nekakav udarac. Vidio sam automobil pred prozorom i to je to. Izašli smo van i gledali, ne možemo se živi snaći. Ona je nekako izašla iz auta i rekla da ju ruka boli. Ja sam otišao do telefona, zvao policiju i hitnu. Oni su stigli zajedno s vatrogascima pa su službe odradile svoje", ispričao je Miroslav.

"Drago mi je da je osoba izašla živa i zdrava. Da joj se nije nešto dogodilo, da nije netko poginuo, ali da je bio stres... Možete zamisliti kada se probudite da vidite auto skoro pod prozorom", rekla je Zdenka.