Pijana vozačica zabila se ljudima u kuću, vlasnici ispričali detalje: "Ležao sam u sobi kada sam čuo udarac..."

Zbog počinjenih prometnih prekršaja vozačici je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, dok će zbog vožnje pod utjecajem alkohola protiv nje biti podnesen prekršajni nalog

Vlasnici kuće u Uljaniku kraj Garešnice za Dnevnik Nove TV ispričali su kako je sve izgledalo.

"Bio sam budan, ležao sam u sobi kada sam čuo nekakav udarac. Vidio sam automobil pred prozorom i to je to. Izašli smo van i gledali, ne možemo se živi snaći. Ona je nekako izašla iz auta i rekla da ju ruka boli. Ja sam otišao do telefona, zvao policiju i hitnu. Oni su stigli zajedno s vatrogascima pa su službe odradile svoje", ispričao je Miroslav.

"Drago mi je da je osoba izašla živa i zdrava. Da joj se nije nešto dogodilo, da nije netko poginuo, ali da je bio stres... Možete zamisliti kada se probudite da vidite auto skoro pod prozorom", rekla je Zdenka.

