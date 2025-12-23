Pijana vozačica u Splitu uhvaćena s gotovo 2 promila. Četvrti put u dvije godine!

Policijski službenici I. policijske postaje Split su 22. prosinca 2025. godine oko 1:20 sati, u Ulici Zbora narodne garde u Splitu, zaustavili osobno vozilo kojim je upravljala 29-godišnja vozačica.

Provedenim nadzorom utvrđeno je da je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola, pri čemu joj je izmjerena koncentracija od 1,94 g/kg alkohola u krvi, kao i da je vozilom upravljala za vrijeme važeće zabrane upravljanja motornim vozilima.

Vozačica je uhićena i dovedena na nadležni sud, a protiv nje je podnesen optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Policija je sudu predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana te određivanje zadržavanja zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja.

Osoba je uporni ponavljač jednog od najtežih prometnih prekršaja i u protekle dvije godine četiri puta je prekršajno prijavljivana zbog vožnje u alkoholiziranom stanju.

Sud je osobu pustio na slobodu.