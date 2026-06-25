Pijana supruga optužila muža za nevjeru pa ga fizički napala: 'Kurviš jedan!'

Pijana žena istukla je supruga u klijeti blizu Koprivnice.

Sve se dogodilo ovih dana u vikendici u okolici Koprivnice u kojoj su bili supruga i muž, oboje 57-godišnjaci, doznaje Podravski.

Žena je nakon incidenta odmah uhićena, a napuhala je 1,49 promila. Prvo je vikala na muža, pa ga fizički napala. Optužila ga je da je “đubre” i “kurviš”.

Podravski piše kako mora platiti 300 eura kazne, a bilo bi i više da nije dva dana provela na ‘hlađenju’ u policijskom pritvoru.