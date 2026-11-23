Pijana dama prebrzo je ušla u rotor i zabila se u stražnji dio drugog automobila, javlja u nedjelju policija.

Vozačica (33) je oko 16.15 sati u Virovitici, na rotoru na križanju Gupčeve i Kralja Tomislava, upravljala osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,75 promila.

Na izlazu iz rotora udarila je u stražnji dio osobnog automobila kojim je upravljao 37-godišnjak i bio je zaustavljen ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka.

Srećom, nije bilo ozlijeđenih. Vozačica je, dakle, vozila pijana, a vozač je na vozilu imao kuku iako nije vukao priključno vozilo, piše Danica.hr.

Vozačica je prijavljena zbog pijanstva i neprilagođene brzine, a vozač zbog kuke na automobilu, otkrila je u nedjelju policija.