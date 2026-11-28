U petak, 27. studenog u 12.05 sati u mjestu Neviđane na otoku Pašmanu policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar, tijekom nadzora i kontrole prometa zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 59-godišnjak.

Vozač kod sebe nije posjedovao vozačku dozvolu. Alkotestiranjem je kod vozača utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,61 g/kg.

59-godišnjak je isključen iz prometa te smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nakon prekršajne obrade kažnjen je uz novčanu kaznu od 1.350,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.