Pijan za volanom: Imao je 1,36 promila, slijede novčana kazna i zabrana vožnje

U subotu, 23. listopada u 00.20 sati u Pagu u Ulici Šetalište Ante Starčevića policijski službenici Policijske postaje Pag tijekom nadzora i kontrole prometa zaustavili su automobil pulskih registarskih oznaka kojim je upravljao 45-godišnji hrvatski državljanin.

Alkotestiranjem je kod vozača utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,36 g/kg.

Vozač je isključen iz prometa te mu je nakon prekršajne obrade izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 660,00 eura uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.